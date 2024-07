Sta andando via dall’Inter: affare in dirittura d’arrivo

Con la cessione dell’ex terzino destro nerazzurro Vangiannidis dal Panathinaikos al Botafogo, l’Inter dovrebbe incassare il 40% del prezzo pattuito alla firma

Entrata nella fase iniziale della preparazione pre-campionato con le prime amichevoli estive in corso di svolgimento, l’Inter si prepara ad affrontare gli impegni più intensivi della stagione estiva indirizzati verso il vero big match conclusivo con il Chelsea.

Per l’occasione servirà ben più delle presenze attualmente registrate nell’organico di Simone Inzaghi, composto per lo più dai giovani calciatori rientrati dai rispettivi prestiti e sotto attenta valutazione dello staff nerazzurro per un’eventuale chiamata a tempo pieno in vista della nuova annata sportiva. Si attende dunque il rientro dalle vacanze delle tante stelle, mentre sul piano di mercato la dirigenza è all’opera proprio per sfoltire le tante giovani presenze in rosa verso nuovi lidi.

Non è soltanto una questione di numeri o di possibilità per permetter loro di fare esperienza altrove, ma anche di meccanismi finanziari interni: molte operazioni in uscita a basso costo permettono di racimolare comunque un buon gruzzoletto da poter reinvestire sugli obiettivi principali. A questo si dovrebbe aggiungere anche un’ulteriore introito, derivante da una passata operazione di mercato su cui l’Inter ha ancora voce in capitolo.

L’ex Vagiannidis atteso in Brasile, porta all’Inter il 40% della cessione

Nelle ultime ore infatti si è intensificato il pressing da parte del Botafogo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del terzino destro greco Georgios Vagiannidis, ex nerazzurro dell’Inter prima del suo passaggio a titolo definitivo al Panathinaikos.

Quest’ultimo è cresciuto soprattutto nell’arco delle ultime due stagioni, tanto da esser stato promosso dalla seconda squadra alla prima squadra del noto club locale, ben destreggiandosi nella Super League con una quarantina di presenze accertate. Nel caso in cui l’affare dovesse esser concluso come ci si attende, l’Inter dovrebbe incassare il 40% del costo della cessione da 6,5 milioni corrispondente a circa 2,6 milioni di euro sulla base di una vecchia clausola inserita nel vecchio accordo raggiunto con il Panathinaikos nel lontano 2021. A questa cifra dovrebbe poi aggiungersi anche un bonus solidarietà di altri 32.500 euro, come da previsione.