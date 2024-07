È finita con l’Inter, affare lampo con l’Atletico Madrid per 18 milioni

Obiettivo difensore per l’Inter. Svanito Cabal, i nerazzurri virano su altri possibili rinforzi. Uno interessa anche all’Atletico Madrid

L’incursione repentina e inaspettata della Juventus ha rovinato i piani di mercato dell’Inter che, a un passo dall’ingaggio del difensore Cabal dal Verona, si è vista superata dai bianconeri. Con un blitz, Giuntoli ha messo a disposizione di Thiago Motta, il difensore richiesto dal nuovo allenatore juventino che ora vorrebbe anche Todibo del Nizza.

Inter, dunque, inevitabilmente costretta a cambiare obiettivo. L’intenzione di OakTree è quella di investire su un calciatore giovane e con ampie prospettive di valorizzazione. Per questo motivo, sembra svanita anche l’opportunità di prendere Ricardo Rodriguez, ancora svincolato dopo l’avvenuta scadenza contrattuale con il Torino.

Lo ha confermato l’agente del difensore svizzero, Haroon Masoodi, in un’intervista a inter-news.it. Il procuratore ha ammesso i contatti con l’Inter. Tuttavia, le possibilità che l’affare possa concretizzarsi sono poche: “Ci sono state discussioni con il direttore sportivo (Piero Ausilio) qualche settimana fa – svela l’agente – Ricardo piace. anche a Simone Inzaghi ma non ci è arrivata alcuna offerta. Credo che il proprietario guardi ad altri profili.”

Inter, obiettivo svanito: c’è l’Atletico Madrid

Per caratteristiche tecniche ed età, Oaktree sarebbe più disposta ad investire su un profilo come Jaka Bijol dell’Udinese, recente protagonista anche all’Europeo con la nazionale slovena. L’Inter ha seguito il centrale bianconero senza tuttavia mai trattarlo con l’Udinese. Ora, un eventuale ritorno dei nerazzurri sul giocatore sarebbe complicato anche per l’inserimento dell’Atletico Madrid.

I Colchoneros avrebbero chiesto informazioni all’Udinese per il difensore sloveno che i friulani possono cedere a 18-20 milioni. Tra i due club i rapporti di mercato sono ottimi. Lo confermano i due trasferimenti all’Atletico di De Paul e Molina con Nehuen Perez passato invece in bianconero.

L’Atletico Madrid ha necessità di prendere un difensore e l’eventuale trattativa per Bijol potrebbe procedere in fretta. I biancorossi, sempre per la difesa, sono anche sulle tracce del centrale serbo Pavlovic del Salisburgo, obiettivo anche del Milan che ha già un accordo con il giocatore e punta a finalizzare l’intesa con il club austriaco su 18 milioni più bonus.

Se Bijol è un obiettivo difficile da raggiungere, l’Inter continua a seguire anche il difensore brasiliano Robert Renan, classe 2003 dello Zenit San Pietroburgo in prestito all’Internacional di Porto Alegre. Renan ha una valutazione di circa 20 milioni, cifra che l’Inter punta ad abbassare. Da non escludere, un tentativo per il prestito.