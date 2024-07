Inter, affare fatto: visite mediche e ‘sconto’ finale

L’Inter ha chiuso un altro affare sul calciomercato: ha già effettuato le visite mediche. Arriva con prezzo al ribasso

La sessione di calciomercato estiva dell’Inter sta andando un po’ a rilento, almeno per quanto riguarda i big che dovrebbero rinnovare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico ha già potuto apprezzare tre nuovi acquisti, ma ora si aspetta almeno un nuovo braccetto di sinistra, anche se i tempi di recupero dall’infortunio alla tibia dovrebbero essere un po’ più brevi per Tajon Buchanan.

In questa fase, Marotta e Ausilio si stanno concentrando soprattutto sui più giovani, i talenti su cui potrebbe basarsi il futuro del club. E proprio in quest’ottica, non c’è solo da pensare alle entrate, ma anche da pensare alle uscite per chi non troverebbe spazio e ha bisogno di giocare per trovare continuità. Tra i profili di questa schiera c’è sicuramente Zinho Vanheusden: stiamo parlando di un difensore belga che fino a qualche anno fa era considerato uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo in prospettiva.

Diversi infortuni, però, hanno frenato bruscamente il suo percorso di crescita e non gli hanno mai davvero permesso di trovare l’habitat giusto per emergere. La sua valutazione, quindi, è scesa bruscamente: in passato sarebbero serviti addirittura 18 milioni di euro per prelevarlo dall’Inter, ora ne vale solo cinque e non si può comunque parlare di cessione a titolo definitivo.

Vanheusden saluta l’Inter: nuovo prestito in Belgio

I campioni d’Italia hanno cercato di valorizzarlo negli ultimi anni, mandandolo in prestito al Genoa, all’AZ Alkmaar e allo Standard Liegi, ma il difensore ha sempre avuto un percorso piuttosto incidentato.

Ora ha deciso di puntarci il Mechelen, squadra belga in cui potrebbe finalmente tornare a splendere se il suo corpo glielo permetterà. In ogni caso, l’operazione è già in chiusura come riportato da ‘HBVL’, anche se a cifre al ribasso rispetto al recente passato.

Come sottolineano ancora dal Belgio, il centrale ha già effettuato le visite mediche e non sono arrivate brutte sorprese: superate a pieni voti. Per questo, già nelle prossime ore potrebbe tornare in patria e aggregarsi al suo nuovo club: l’affare si chiuderà in prestito con opzione d’acquisto in favore del Mechelen, a cifre inferiori rispetto a quelle precedentemente concordate con lo Standard Liegi.