Inter, scoppia il caso: la Lega frena il nuovo acquisto

L’Inter sta vivendo un caso clamoroso sul calciomercato: la Lega interviene su un’operazione che ha visto i nerazzurri come protagonisti

Nel calcio, si sa, non c’è niente di sicuro, sul campo e allo stesso modo sul calciomercato, ma nelle ultime ore un nuovo caso assolutamente clamoroso sta agitando le acque in casa Inter e in quella di un altro club italiano. Una delle società con cui la Beneamata sta trattando maggiormente è la Sampdoria.

Dopo essere stata troppo discontinua nella scorsa stagione, la società blucerchiata vuole fare la voce grossa in sede di trattative e mettere a disposizione di Andrea Pirlo la rosa più competitiva possibile per cercare di scalare la classifica di Serie B e tornare il prima possibile nella massima categoria italiana.

Per questo, è stato creato un vero e proprio asse con i campioni d’Italia, cercando la massima convenienza per entrambe le parti. Non si sa ancora come andrà a finire per il giovane talento Giovanni Leoni, da tempo nel mirino dell’Inter e su cui è forte anche il Napoli, ma intanto i due club hanno chiuso l’operazione relativa Ebenezer Akinsanmiro, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il centrocampista è un calciatore in cui l’Inter crede molto, e pensa che i liguri siano una destinazione ideale. Le cose erano già fatte, ma ora, anche dopo la presentazione, un intoppo potrebbe far saltare tutto all’improvviso.

La Lega frena la Sampdoria: occhio anche all’operazione Akinsanmiro

Oltre ad Akinsanmiro, la Sampdoria ha chiuso anche gli affari Coda, Venuti e l’ex Frosinone Romagnoli, tutti colpi importanti per la serie cadetta. Il poker d’acquisti, però, rischia di non essere registrato per il prossimo campionato. Il problema, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, deriva dal piano di ristrutturazione del debito. Per questa ragione, i blucerchiati non possono chiudere in negativo l’attuale campagna acquisti e gli investimenti per i nuovi colpi in entrata non possono superare gli introiti derivanti dalle partenze.

Anche Spezia e Juve Stabia stanno vivendo una situazione molto simile, ma stanno tagliando di gran lunga i costi, soprattutto rispetto alla Samp. Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del Brescia, la Lega B si è rivolta alla Figc e attualmente i colpi sono in sospeso, in attesa delle decisioni finali.

La situazione riguarda anche Akinsanmiro, che si è già presentato ai suoi nuovi tifosi, ma potrebbe rappresentare a sorpresa un problema per l’Inter.