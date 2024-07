Quarto colpo per Inzaghi: Stankovic la pedina di scambio

Filip Stankovic ha messo in stand-by il Venezia perché vuole giocare titolare. Possibilità in Ligue 1, ecco tutti i dettagli

A differenza del fratello Aleksandar, trasferitosi in Svizzera al Lucerna, non ha ancora trovato sistemazione Filip Stankovic. Il portiere figlio d’arte, reduce dalla positiva stagione alla Sampdoria, sembrava diretto al Venezia ma l’operazione ha subito una brusca frenata. Non è saltata del tutto, ma il classe 2002 nato a Roma preferirebbe altre mete perché in Laguna partirebbe almeno inizialmente come vice di Joronen.

Stankovic ambisce a una maglia da titolare e, per questo motivo, ha spalancato un portone alla possibilità di un trasloco all’estero. Nella fattispecie in Ligue 1, dove risulta avere più di un corteggiatore. Allo stato attuale è il Nantes quello che ha mosso passi più concreti per il 22enne. Gli garantirebbe ampio spazio, anche se davanti si troverebbe Lafont.

In viale della Liberazione tengono in gran considerazione visto il suo potenziale. Ciò nonostante, la dirigenza non esclude una sua cessione a titolo definitivo, inserendolo magari in qualche operazione in entrata. A tal proposito, il ‘Corriere dello Sport’ lancia l’ipotesi di un suo approdo proprio al Nantes nell’ambito dell’affare Zeze, il giovanissimo difensore mancino finito nel mirino di Marotta e Ausilio per il ruolo di vice Bastoni.

In Francia scrivono che l’Inter ha già offerto 12/13 milioni di euro per il classe 2005, una proposta che è stata subito rispedita al mittente dalla società gialloverde. Il ragazzo esploso l’anno scorso ha rinnovato da poco fino a giugno 2028 e ha attirato su di sé l’interesse di molti club stranieri. Verosimilmente il Nantes confida in un’asta internazionale.

Inter, Zeze investimento gradito a Oaktree. Kiwior via di mezzo con le richieste di Inzaghi

Zeze è un colosso di 190cm salito alla ribalta l’anno scorso. Ha disputato 14 partite con la prima squadra, di cui 13 in Ligue 1. Nato e cresciuto calcisticamente a Nantes, per l’Inter potrebbe essere un ottimo investimento soprattutto in chiave futura. Un investimento che avrebbe senz’altro il benestare di Oaktree, considerato che ha tutte le ‘caratteristiche’ per rientrare nelle linee guida del fondo californiano. Sarebbe il quarto ‘colpo’ di questa estate dopo Zielinski, Martinez e Taremi.

Per il ruolo di braccetto di sinistra, come noto, Inzaghi preferirebbe un elemento di maggiore esperienza. Vedi Hermoso, ma anche Ricardo Rodriguez. Una sorta di via di mezzo tra i desiderata del tecnico e il diktat di Oaktree potrebbe essere Kiwior, che l’Arsenal potrebbe lasciar andare in prestito con diritto/obbligo di riscatto una volta completato l’acquisto di Calafiori. A proposito di difesa, anche se in questo caso parliamo di post Acerbi/de Vrij, all’Inter è stato proposto Loic Bade del Siviglia.