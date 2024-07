Inter a caccia di difensori: proposto Bade del Siviglia | ESCLUSIVO

Bade gioca nel Siviglia dal gennaio 2023 e ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro. La risposta dell’Inter

Il calciomercato dell’Inter è quasi finito. In quel quasi si possono inserire almeno due nuovi rinforzi, l’ormai famoso braccetto di sinistra e una seconda punta. I desideri di Inzaghi non coincidono con le linee guida imposte da Oaktree, perlomeno per il vice Bastoni, mentre per l’attaccante andrà fatto prima spazio. Ossia ceduto Arnautovic, al di là di Correa. Il tecnico piacentino vuole Gudmundsson, ma l’islandese costa ed è a rischio condanna.

In realtà l’Inter avrebbe bisogno anche di un altro innesto. Un innesto importante al centro della difesa, visto che Acerbi ha 36 anni e viene da un’operazione causa pubalgia. Alle sue spalle c’è de Vrij, di quattro anni più giovane ma che, paradossalmente, dà forse ancor meno garanzie dal punto di vista fisico.

Entrambi hanno un solo anno di contratto ma stipendi alti (specie de Vrij, circa 3,8 milioni netti), per cui solo l’uscita di uno di loro potrebbe consentire alla dirigenza di andare a prendere un nuovo centrale. In tal senso è favorito l’olandese, reduce da un buon Euro2024 e nel mirino di società saudite. L’Al-Ittihad si è verosimilmente defilato dopo che è saltato l’arrivo in panchina di Stefano Pioli. Va detto che a inizio estate il classe ’92 disse no al corteggiamento del PSV.

Per la casella di centrale piaceva molto Alessandro Buongiorno, tuttavia le richieste del Torino sono state considerate eccessive e, in ogni caso, fuori portata in rapporto alle risorse a disposizione. Così il Napoli ha avuto la strada spianata, nonostante il tentativo fino all’ultimo del suo agente Riso di piazzarlo in nerazzurro, assecondando le volontà del suo assistito.

Sul tavolo della dirigenza sono ovviamente finiti altri nomi, magari molti proposti dai rispettivi agenti. L’ultimo in ordine di tempo, come raccolto in esclusiva da Interlive.it, è stato quello di Loic Bade, classe 2000 in forza al Siviglia dal gennaio di un anno e mezzo fa, e con un contratto in scadenza a giugno 2027.

Proposto Bade del Siviglia: risposta negativa dell’Inter

Bade è un centrale di piede destro bravo ad impostare e nell’uno contro uno. Nel complesso un centrale affidabile e anche ben strutturato (è alto 191cm) fisicamente. A Siviglia ha vinto una Europa League nel 2023, battendo in finale la Roma di Mourinho.

L’anno scorso ha disputato 33 partite, per un totale di 2.620′. Per età rientrerebbe nei paletti di Oaktree, tuttavia al momento l’Inter non sembra interessata soprattutto per ragioni economiche. Il Siviglia può lasciarlo partire date le esigenze di cassa e bilancio, ma per il cartellino del transalpino originario della Costa d’Avorio servirebbero tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il suo entourage potrebbe proporlo a breve anche ad altre big, Juventus inclusa.