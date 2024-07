“Si chiude oggi”: doppia operazione in difesa, 13 milioni dall’Inter

Inter, oggi si chiude con la formula del prestito più opzione d’acquisto. Il giocatore ha già dato il via libera: tutti i dettagli

Continua la caccia dell’Inter a un difensore di piede mancino. A meno di ribaltoni non verrà riaperto il discorso per Hermoso, e forse neanche quello per Ricardo Rodriguez visto che il fondo Oaktree preferisce un investimento per profili più giovani e rivendibili.

A tal proposito, ai profili di Renan e Kiwior – attualmente i due più ‘credibili’ – si è aggiunto quello di un centrale francese considerato di grande prospettiva. Parliamo di Nathan Zeze, classe 2005 in forza al Nantes dove è nato e calcisticamente cresciuto. Il diciannovenne originario della Costa d’Avorio è fresco di rinnovo fino a giugno 2028, la firma è arrivata lo scorso marzo.

Secondo ‘Ouest France’, il primo approccio interista è stato rispedito al mittente: il Nantes ha in sostanza detto no a un’offerta da 12/13 milioni di euro proveniente da viale della Liberazione. Da capire se potrà esserci un rilancio da parte della squadra mercato dell’Inter, oppure se la pista è già stata abbandonata dato che il club transalpino pretende una cifra importante per il suo numero 44, un colosso di 190cm esploso l’anno scorso con 14 partite collezionate di cui 13 in Ligue 1.

Per un difensore che deve arrivare, un altro è invece in procinto di andare via dall’Inter. E di nuovo in prestito. Si tratta di Zinho Vanheusden, tornato ad Appiano dopo l’ennesima esperienza allo Standard Liegi, che a fine stagione ha deciso di non riscattarlo. Al 24enne sta per diventare papà, per cui avrebbe espresso il desiderio di tornare nuovamente in Belgio, nella Jupiler Pro League.

Inter, Vanheusden se ne va di nuovo: “Oggi si chiude col Mechelen”

Stando alle ultime informazioni provenienti proprio dal Belgio, il 24enne di Hasselt è a un passo dal far ritorno a casa. Nello specifico dal trasferirsi al Mechelen, società di massima serie che ha lanciato spesso giovani calciatori che poi hanno avuto una carriera importante.

Come riportato dal nostro collega belga Sacha Tavolieri, l’operazione tra Inter e Mechelen verrà finalizzata nella giornata di oggi con la formula del prestito più opzione d’acquisto. esercitabile al termine della prossima annata. Il classe ’99, fermato in questi anni da diversi e seri guai fisici, ha già dato il suo benestare ed è pronto a salutare di nuovo Milano e l’Inter.