Scambio folle con la Juve: Giuntoli si prende Frattesi

Il centrocampista potrebbe finire in uno scambio a tinte bianconere per portare Chiesa in nerazzurro, ecco il suggerimento del giornalista Barzaghi che cambierebbe tutti i piani

Cercato e voluto dall’Inter a completamento del reparto di centrocampo come elemento utilitario in fasi specifiche della stagione, Davide Frattesi ha da subito conquistato i cuori nerazzurri grazie a prestazioni piuttosto efficaci nonostante un minutaggio non proprio all’altezza del suo livello.

Il tecnico Simone Inzaghi lo ha comunque impiegato il più possibile e a suo dire la nuova stagione potrebbe riservargli ulteriori passi in avanti nelle gerarchie, come alternativa ad Henrikh Mkhitaryan al fianco del mediano impostatore Hakan Calhanoglu. Questo piano potrebbe però esser incredibilmente spezzato se il nome di Frattesi dovesse esser confermato nei discorsi di mercato, come avvenuto nelle scorse ore a seguito di voci insistenti che lo accostano alla Juventus.

Il centrocampista nerazzurro era già stato un obiettivo di mercato bianconero in passato prima che l’Inter avesse la meglio anche sulla Roma, terza indiziata, ma adesso la posta in palio è ben diversa e non circoscritta esclusivamente al premio in denaro. Nei piani di Cristiano Giuntoli, infatti, ci sarebbe uno scambio fra le parti che dovrebbe coinvolgere un altro pezzo da novanta della formazione della ‘Vecchia Signora’ e della Nazionale Italiana, da tempo finito nella lista degli uscenti. Trattasi proprio di Federico Chiesa.

Scambio Frattesi-Chiesa, più di una provocazione per smuovere il mercato dell’Inter

Ad aver lanciato la provocazione è stato il giornalista Marco Barzaghi sul proprio canale YouTube. Quest’ultimo ha infatti fatto un resoconto sulla situazione di squadra di Frattesi, potenzialmente ostacolato dall’arrivo di Piotr Zielinski nello stesso ruolo.

L’ex Sassuolo non è affatto disposto a fungere ancora da terza scelta e per questo motivo potrebbe accogliere positivamente un’eventuale proposta dalla Juventus con la promessa che la destinazione sia propedeutica alla sua crescita. Oltretutto Chiesa piace all’Inter anche se non direttamente legato alla necessità di ricoprire la zona esterna del campo, senza poi contare il costo del suo cartellino che per i nerazzurri diventerebbe proibitivo se non nascesse una trattativa simile di scambio.