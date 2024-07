Dall’Inter alla Fiorentina, prestito secco: gran colpo dei viola

Il patron Commisso pronto ad accontentare Palladino con un colpo da capogiro: arriva dall’Inter in prestito secco, che affare

Inter e Fiorentina, come già accaduto in passato, potrebbero tornare a discutere di mercato. Ed in tal senso con l’approdo di Raffaele Palladino a Firenze un colpo da urlo potrebbe di fatti diventare realtà nelle prossime settimane. Il club di Commisso prepara il grande affare per agosto.

La strategia in casa Inter è chiara. Dopo gli arrivi dei primissimi colpi per la nuova stagione, adesso l’idea della dirigenza campione d’Italia è inevitabilmente quella di sfoltire la corposissima rosa in mano a Simone Inzaghi. In attacco, in particolar modo, si fanno largo diverse ipotesi. Dopo aver salutato a zero Alexis Sanchez, anche Joaquin Correa viaggia in quella direzione.

L’argentino è reduce da un deludente prestito al Marsiglia ma non rientra minimamente nei piani del tecnico piacentino. Così si valutano anche potenziali offerte, che in questo momento faticano ad arrivare, per Marko Arnautovic.

Il bomber classe 1989 è stato falcidiato dagli infortuni e la sua resa in campo, nella sua seconda avventura milanese, è stato insufficiente. In caso di cessione, Marotta tenterà di regalare una quarta punta a Inzaghi. Oltre al sostituto di Buchanan, con Ricardo Rodriguez in questo momento in pole position come nome caldo, la ‘Beneamata’ potrebbe finire per cedere uno dei suoi gioielli in Serie A. Come anticipato, la Fiorentina potrebbe pianificare un grande colpo praticamente a zero: ore bollenti sull’asse Milano-Firenze.

Inter, cambia tutto: futuro alla Fiorentina

Sono in corso le trattative per Valentin Carboni tra le dirigenze di Marsiglia e Inter. Il fantasista argentino è reduce da un’ottima stagione al Monza dove, guarda caso, è stato allenato da Palladino. Un profilo che piace parecchio all’allenatore di Mugnano, desideroso di vedere potenziata la rosa della sua Fiorentina.

Il tecnico campano, se dovesse saltare la trattativa col Marsiglia, andrebbe in pressing sulla dirigenza viola per inserirsi nella corsa a Carboni. Un calciatore giovane, ancora da plasmare e dal talento cristallino. Il 19enne di Buenos Aires rimane sotto contratto con l’Inter fino all’estate 2028 ed in questo momento, da Viale della Liberazione, filtrerebbe la volontà di mantenere il controllo del cartellino del ragazzo. Al punto che se l’opzione Fiorentina dovesse rapidamente decollare, la trattativa potrebbe chiudersi semplicemente in prestito secco.

Carboni è un classe 2005 che nella passata stagione, in prestito al Monza, ha iniziato a mostrare sprazzi di un grande talento. 32 le apparizioni concessegli da Palladino, tra Serie A e Coppa Italia, con 2 reti e 4 assist vincenti per i compagni. L’opzione gigliata rimane dunque alla finestra, in attesa di novità da Marsiglia. Così Valentin Carboni può allontanarsi dalla Ligue 1 per rimanere in Serie A, campionato nel quale sta cominciando ad esprimersi ad alti livelli.