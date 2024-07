Inter, mercato impazzito: scambio secco con Raspadori

Chiesa potrebbe sfuggire di mano ai nerazzurri se il Napoli acconsentisse all’idea di scambio con Raspadori, ecco il piano di Giuntoli per portare il fantasista azzurro alla Juventus

Non è mai facile muoversi nelle sabbie mobili del mercato estivo, soprattutto se nel moto ondoso vengono coinvolte anche altre realtà che si muovono assieme all’Inter all’inseguimento del medesimo obiettivo.

I nerazzurri fino a questo momento hanno condotto una serie di operazioni oculate e al risparmio, senza sfociare in grossi clamori mediatici. Solito approccio cauto e ponderato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, coadiuvati dal resto dello staff di Viale della Liberazione. Il tutto per fornire a Simone Inzaghi una squadra competitiva al massimo.

Al netto di un paio di obiettivi ancora in lizza, soprattutto attorno al reparto difensivo e delle corsie esterne dopo il forfait di Tajon Buchanan, gli occhi del tecnico sono posti di recente sulla situazione contrattuale di Federico Chiesa con la Juventus. L’esterno offensivo bianconero piace molto a più livelli in nerazzurro, soprattutto per il fatto che sia fra i pochi a saper puntare l’uomo con coraggio e trovare spesso la conclusione vincente a rete.

Idea di scambio Chiesa-Raspadori, l’Inter verrebbe tagliata fuori

Stuzzica soprattutto il fatto che per i bianconeri non rientra fra i piani di Thiago Motta e sembra ormai ai margini del progetto, a tal punto da essere una delle pedine più facilmente sacrificabili dall’ambiente della ‘Vecchia Signora’ nel caso in cui arrivasse un’offerta degna.

Da questo punto di vista l’Inter temporeggia perché Chiesa non è comunque un obiettivo prioritario, come potrebbe esserlo invece Albert Gudmundsson. Eppure l’attesa non sempre rende i propri frutti. Perché come anticipato poc’anzi, gli incastri di mercato sono talvolta sfavorevoli.

Stando agli ultimi aggiornamenti in casa Juve, proprio dai campetti di gioco della Continassa dove l’ex Fiorentina si sta attualmente allenando lontano dal resto del gruppo in ritiro in Germania, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe imbastire una proposta di scambio secco con uno degli obiettivi bianconeri del momento, ovvero Giacomo Raspadori. Nel caso in cui il Napoli dovesse acconsentire allo scambio, seppur con qualche riserva legata al surplus economico di cui sarebbe creditore, l’Inter verrebbe automaticamente tagliata fuori dai sondaggi per Chiesa e la Juventus otterrebbe ciò per cui sta tanto duramente lottando in questi giorni.