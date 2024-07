L’Inter piazza un altro esubero: affare chiuso e UFFICIALE

Ancora un’uscita dai ranghi dell’Inter di Inzaghi, questa volta tocca a Vanheusden. Resterà in prestito in Belgio, ecco il Mechelen

In pochi entrano, in tanti escono. È questa la politica a cui spesso il calcio ci ha abituati in questo periodo estivo di grandi movimenti di mercato, fra acquisti mirati o spesso al contagocce e cessioni in massa per battere cassa. Anche l’Inter non si è tirata indietro e sta seguendo tutti i passi necessari prima dell’inizio della stagione, grazie al buon operato messo in mostra finora da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

I rappresentanti della dirigenza nerazzurra hanno già portato benefici a Simone Inzaghi con l’innesto Mehdi Taremi e Piotr Zielinski a parametro zero più un paio di volti nuovi a costi ridotti come nel caso di Josep Martinez, mentre lo stesso tecnico ha evidenziato loro tutti coloro i quali sarebbero in lista partenti. Fra i sondati sui terreni di gioco di Appiano Gentile negli ultimi giorni, complici anche le amichevoli disputate sul campo principale del BPER Training Centre, ci sono soprattutto giovani.

Alcuni di questi, poi, sono ancora “dispersi” in un mare di voci che li allontanano inesorabilmente dall’Inter nell’imminente futuro. Nel giro di pochissime ore è infatti arrivata una nuova notifica, relativa alla cessione a titolo temporaneo con opzione di riscatto delle prestazioni del giovane difensore centrale Zinho Vanheusden in Belgio.

Vanheusden torna in Belgio, ufficiale l’affare con il Mechelen

Il prossimo venticinquenne calciatore nerazzurro, reduce proprio dall’ennesima stagione vissuta in madrepatria tra le file dello Standard Liegi, ha raggiunto un accordo con il KV Mechelen fino al termine dell’annata sportiva.

Lo hanno reso noti sia l’Inter che il club belga a mezzo di comunicati ufficiali diramati sui rispettivi canali web, a cui poi sono seguite le parole del direttore sportivo del Mechelen: “Non ha bisogno di presentazioni, ha enormi qualità. Mi ha confidato cosa volesse offrire alla squadra e per questo mi sono fatto trasportare dalle sensazioni positive. Non potevamo lasciarci scappare una simile occasione, anche lui ha delle grandi ambizioni”, ha raccontato in fase di presentazione Tim Matthys.

FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo con opzione di Zinho Vanheusden al KV Mechelen #ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 25, 2024