Asse Inter-Manchester caldissimo, affare da almeno 20 milioni: i dettagli

Manchester United e Inter possono tornare a discutere di mercato: clamoroso affare, via per 20 milioni di euro

Saranno settimane bollenti per l’Inter che, impegnata nelle amichevoli estive, è già proiettata all’esordio in campionato in casa del Genoa. I nerazzurri dopo la seconda stella vogliono ripetersi e porsi ancora una volta davanti a tutti: lo Scudetto, in tal senso, è un’assoluta priorità.

Ecco perché il calciomercato nerazzurro continuerà a riservare sorprese. Josep Martinez, Zielinski e Taremi sono solo l’inizio: Marotta ha già in mente altre operazioni per rendere irresistibile la rosa di Simone Inzaghi. Un nuovo centrale, un quarto attaccante in caso di partenza di Arnautovic ed il tanto atteso sostituto dello sfortunato Buchanan. Parallelalmente, però, prendono quota anche le idee per le cessioni. Vendere, soprattutto gli esuberi, per fare cassa e reinvestire: è questo il piano che la dirigenza di Viale della Liberazione vorrebbe portare avanti.

Proprio per quel che concerne le uscite le strade di Inter e Manchester United potrebbero tornare ad intrecciarsi, con un potenziale affare tra le due società che lascerebbe i tifosi senza parole. Un big sul piatto, i ‘Red Devils’ sono pronti a fare sul serio per l’assalto che avverrà nei prossimi giorni: occhio al clamoroso addio.

Dall’Inter al Manchester United: già pronta l’offerta

Sembrava tutto fatto per l’addio immediato, poi il ripensamento e le nuove trattative per cercare l’intesa per il rinnovo. Il futuro di Denzel Dumfries sarà ancora all’Inter. Questo almeno nelle intenzioni della dirigenza campione d’Italia che farà di tutto per trattenere il gioiello tanto caro a Inzaghi.

Il forte nazionale olandese è in scadenza nel 2025 ma da Viale della Liberazione vi è la voglia di trattenerlo ben oltre ed evitare di perderlo a zero tra meno di un anno. Spettatore interessato della vicenda era e rimane il Manchester United, con Erik ten Hag che ha sempre stimato parecchio Dumfries richiedendolo come una delle priorità per rinforzare la corsia di destra. A questo punto, però, molto dipenderà dal rinnovo con l’Inter: i ‘Red Devils’ non mollano la presa e, a maggior ragione dopo il buon Europeo disputato con l’Olanda, vogliono a tutti i costi Dumfries.

Erik ten Hag è il primo grande sponsor e potrebbe convincere la dirigenza a offrire almeno 20 milioni di euro, subito, per portare all’Old Trafford l’ex PSV. Ma possibile anche una proposta di scambio con Wan-Bissaka, in scadenza fra un anno.

Quella di Dumfries è una situazione che andrà dunque monitorata, giorno dopo giorno e che potrebbe rivelare novità inaspettate da un lato o dall’altro. Senza rinnovo, non è escluso che i nerazzurri possano pensare seriamente alla partenza per fare cassa e investire su un nuovo laterale. Tutto è nelle mani di Dumfries e della dirigenza campione d’Italia.

Intanto il Manchester United non molla la presa. Il 28enne di Rotterdam, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima stagione con addosso la maglia dell’Inter, ha accumulato complessivamente tra campionato e coppe 36 presenze con 4 gol e 6 assist vincenti, risultando uno degli elementi imprescindibili per Simone Inzaghi.