Caos Mondiale per club, Inter spalle al muro: cosa rischia

Il Mondiale per club nel suo nuovo format è sempre più vicino, ma l’Inter corre un grosso rischio in vista della competizione: cosa sta succedendo

La stagione che sta per iniziare si configura come una delle più innovative di sempre, ma metterà a dura prova anche tutte le squadre impegnate su più fronti. Tra queste ci sono anche Inter e Juve che, oltre alle consuete fatiche in Serie A, Coppa Italia e Champions League, dovranno cercare anche di rappresentare al meglio possibile l’Italia nel nuovo Mondiale per club, che si svolgerà a partire da giugno.

In tutto, le squadre potrebbero giocare più di 70 partire, un’eventualità che incide senza ombra di dubbio anche sul calciomercato che stanno operando le due società. Non solo, perché un tema caldo è anche quello dei rinnovi di contratto, che dovranno essere trattati in via decisamente anticipata.

Infatti, qualsiasi calciatore in scadenza a giugno 2025 rischia di iniziare il Mondiale per club con una determinata squadra e poi dover interrompere la sua partecipazione alla competizione il 30 giugno, qualora l’accordo non venisse rinnovato. Rischia di essere un bel problema per l’Inter, che sarà costretta a decidere il destino di diversi calciatori prima dell’inizio del Mondiale e potrebbe ritrovarsi una rosa monca durante la partecipazione.

Sei calciatori in bilico nel 2025: la situazione dell’Inter per il Mondiale per club

Ma quali sono i calciatori in bilico che attualmente figurano nella rosa dell’Inter? Partiamo dal parco portieri, dato che Di Gennaro è in scadenza a giugno 2025. Trattandosi comunque del terzo portiere e visti i costi bassi del suo contratto, non dovrebbe essere un grosso problema.

Almeno non quanto la difesa, dato che sono addirittura quattro i calciatori che, al momento, restano sulla graticola. Partendo dal cuore della retroguardia, bisognerà capire il futuro di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Entrambi hanno solo un anno di contratto e se l’Inter non dovesse intervenire per tempo, potrebbe ritrovarsi senza nessuna delle due alternative nel ruolo di centrale titolare.

Anche Denzel Dumfries scadrà a giugno 2025, ma l’accordo per il suo rinnovo è sempre più vicino – presto dovrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto. Occhio anche a Matteo Darmian, un’alternativa di primo livello sia nel ruolo di braccetto destro, sia come esterno. Anche nel suo caso si potrebbe arrivare al rinnovo per un altro anno, ma senza fretta.

Infine, va chiarito il futuro di Marko Arnautovic. L’Inter resta aperta alla cessione a titolo definitivo già quest’estate, ma il suo contratto quasi certamente non verrà comunque rinnovato.