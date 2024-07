Inter, un’altra cessione dopo Carboni: “Cifra sostanziosa”

Dopo Carboni in programma anche la cessione di Satriano, l’Inter potrebbe incassare una cifra comoda e necessaria per l’affondo definitivo sull’attaccante in stile Gudmundsson

È ancora Valentin Carboni mania nelle ultime ore di questa calda fase di mercato estivo. Il giovane centravanti argentino di proprietà dell’Inter ha stregato tutti nel corso della passata stagione con la maglia del Monza in Serie A tanto da essersi guadagnato le attenzioni di Lionel Scaloni per la chiamata nell’Argentina, oltre ad una sfilza non indifferente di club vogliosi di capirci di più sulle intenzioni nerazzurre per il suo futuro.

Dagli ultimi sondaggi è emerso un enorme interesse da parte dell’Olympique Marsiglia che, al netto di una serie di contatti interni, è riuscita ad avvicinarsi al calciatore trovando il consenso da parte del club di Viale della Liberazione. A conti fatti l’affare sembrerebbe praticamente chiuso per il passaggio dell’argentino in prestito oneroso con opzione di riscatto, proprio quel che l’Inter cercava per alleggerire il carico di calciatori in organico e garantirsi una via di introiti extra per il prossimo anno.

Ciononostante la dirigenza non è ancora completamente soddisfatta delle uscite promosse in questa fase. Ne vorrebbe piazzare qualche altra, perché i giovani calciatori in rosa al momento sono ancora abbastanza da far fruttare qualche altro milione. Senza contare che restano ancora in dubbio i destini di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Fra questi c’è anche Martin Satriano, centravanti uruguaiano di rientro dal prestito al Brest e visto all’opera contro la Pergolettese nell’ultimo match amichevole.

Via anche Satriano, meno di 10 milioni all’Inter: quanto basta per il nuovo attaccante

Lo sguisciante attaccante sudamericano non rientra nei piani di Inzaghi per la stagione e si cerca una nuova sistemazione che possa fare al caso suo, possibilmente a mezzo di un’operazione a titolo definitivo.

Per il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter potrebbe portare a casa una “cifra sostanziosa” non tanto grande da poter investire su Albert Gudmundsson con aggiunta di denaro extra, ma comunque sufficiente per operare sul mercato alla ricerca di un suo simile, per caratteristiche tecniche, che faccia al caso del tecnico piacentino in caso di cessione confermata di Arnautovic. Da dimenticare almeno per il momento la cifra ipotizzata di 10 milioni per Satriano, ma quella ideale non dovrebbe comunque esser troppo distante.