Marotta mette tutti al tappeto, l’Inter lo prende dal Barcellona: 10 milioni

L’Inter è pronta a mettere a segno un grande colpo: può arrivare dal Barcellona per 10 milioni di euro

Il calciomercato nerazzurro è pronto a vivere la sua fase più intensa. Un mese alla chiusura della sessione estiva e Beppe Marotta ha ancora da mettere a posto diverse pedine nello scacchiere di Simone Inzaghi. A tal proposito, l’ultima novità potrebbe arrivare a sorpresa direttamente da Barcellona.

Il capitolo riguardante l’attacco vede il nodo legato a Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco non ha reso secondo le aspettative e dopo un solo anno a Milano potrebbe già fare le valigie per ripartire. Il problema è legato, però, al pesante ingaggio da 3,5 milioni che frena le potenziali offerte da qui a fine agosto.

E così non è affatto da escludere che la punta 35enne possa alla fine rimanere un’ultima stagione, arrivando a scadenza contrattuale nel 2025. Ad ogni modo, se dovesse salutare subito Milano Marotta punterebbe un nuovo grande colpo per completare l’attacco.

La questione che però necessita maggiori attenzioni è quella inerente la difesa. L’infortunio di Buchanan è una vera e propria tegola visto che rimarrà indisponibile per almeno 4 mesi, mentre al centro della retroguardia tra un anno saluteranno a parametro zero sia de Vrij che Acerbi. Urge, quindi, operare e programmare con largo anticipo per garantire profili di un certo spessore. E così l’occasione più ghiotta potrebbe arrivare a sorpresa direttamente da Barcellona. Marotta fiuta l’affare: per 10 milioni può vestirsi di nerazzurro.

Inter-Barcellona, che affare: nuovo colpo da Barcellona

Si sa da tempo come la richiesta di Simone Inzaghi per rendere più competitiva la sua Inter sia la firma di un difensore centrale forte tecnicamente, mancino, che possa impostare dalle retrovie. Ed il nome che potrebbe fare al caso dei campioni d’Italia potrebbe arrivare da Barcellona.

Marotta ha cerchiato in rosso il profilo di Clement Lenglet, difensore di proprietà del Barcellona che nell’ultimo anno ha giocato in prestito all’Aston Villa e poi rientrato in Catalogna. Probabilmente per ripartire visto che il club di Laporta non pare intenzionato a puntare sul classe 1995, che vedrà scadere il suo contratto nell’estate 2026. Difficile pensare ad un ulteriore prestito, per accogliere Lenglet alla Pinetina serverà una proposta concreta.

La valutazione del 29enne francese è vicina ai 10 milioni, un sacrificio economico sostenibile che la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe portare avanti da qui ai prossimi giorni anche se ci sarebbe l’ostacolo ingaggio – sui 6 milioni netti – non semplice eventualmente da superare.