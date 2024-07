Blitz Inter, assalto a sorpresa: colpo dal Cagliari

La dirigenza nerazzurra è pronta a stupire i tifosi dell’Inter: il colpo a sorpresa, nei prossimi giorni, può arrivare dal Cagliari

Poco più di un anno fa un sogno solo sfiorato. Quella Champions League vissuta fino in fondo, con la finale persa contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il pallino dell’Inter era e rimane quello. Tornare a trionfare nell’Europa che conta a quattordici anni dall’ultima volta.

Per riuscirci non può non essere fondamentale muoversi in maniera intelligente in sede di calciomercato. E la dirigenza dell’Inter, più delle concorrenti, l’ha fatto eccome. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a zero sono dei capolavori che non andranno a impattare sulle spese che la ‘Beneamata’ dovrà sostenere nei prossimi mesi, se non per lo stipendio.

Il centrocampista polacco, tra i migliori in Serie A, rischia di essere un’aggiunta di grande qualità alla già fortissima mediana nerazzurra. Discorso simile per l’iraniano che darà invece una nuova opzione a Inzaghi, deluso dal rendimento di Arnautovic e di Sanchez che ha già lasciato Milano a scadenza contrattuale.

La strada è ancora lunga, le idee sono tante ed una inevitabilmente riguarderà le corsie laterali. Perché l’infortunio di Tajon Buchanan, arrivato durante un allenamento con la Nazionale Canadese, è stata una tegola diffiicle da mandare giù. L’ex Club Brugge aveva dato il suo contributo nei sei mesi a disposizione di Inzaghi: ora, per i prossimi quattro, dovrà rimanere a riposo e recuperare.

Dal Cagliari all’Inter: rinforzo a sorpresa

A tal proposito il prossimo colpo firmato da Beppe Marotta potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. In particolar modo da Cagliari, club dal quale l’Inter sembrerebbe poter prelevare un talento che farebbe certamente comodo a Simone Inzaghi. Il colpo a sorpresa è servito.

Beppe Marotta non smette mai di stupire. E così una vecchia conoscenza del club nerazzurro potrebbe ritrovarsi a vestire la maglia dell’Inter nella stagione che sta per cominciare. Il presidente nerazzurro avrebbe messo nel mirino uno dei talenti che ha spiccato con il Cagliari l’anno scorso. Si tratta di Gabriele Zappa, forte laterale destro di 24 anni il cui contratto coi sardi scadrà il 30 giugno 2025. Zappa è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e così potrebbe essere una soluzione utile anche per la questione liste.

Il prodotto del vivaio nerazzurro nell’ultimo anno in Sardegna ha giocato con continuità inanellando addirittura 41 presenze, con 1 rete e 3 assist all’attivo. Numeri che uniti al costo del cartellino – intorno ai 3-4 milioni di euro – potrebbero convincere una volta per tutte Marotta a puntare su Zappa nelle prossime settimane.