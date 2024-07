DIRETTA Amichevole, Inter-Las Palmas: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Carrion in una amichevole precampionato. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter affronta il Las Palmas a Cesena in una gara valida come amichevole precampionato. Una sfida tra due squadre che hanno obiettivi molto diversi nei campionati di Serie A e della Liga che inizieranno tra meno di un mese.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi sono alla terza uscita stagionale dopo le due ad Appiano Gentile in cui sono arrivate altrettante vittorie di misura contro gli svizzeri del Lugano per 3-2 e contro la formazioni di Serie C della Pergolettese per 2-1. Si rivedranno anche gli Azzurri reduci dalla debacle dell’Italia ad Euro 2024. Dall’altra parte i gialloblù di Luis Carrion, invece, hanno già tre test match alle spalle: una sconfitta all’esordio contro il Come e due pareggi contro l’Al Sadd ed il Granada. La gara sarà trasmessa in tv, così come in streaming su tablet, pc e smartphone in esclusiva sulla app di Dazn. Non ci sono precedenti ufficiali di alcun tipo tra queste due squadre. L’Inter tornerà in campo venerdì prossimo per la sfida contro il Pisa. Interlive.it vi offre il match dello stadio Dino Manuzzi live in tempo reale.