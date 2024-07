Frattesi alla Juve e super scambio: bomba in diretta

Frattesi chiede più spazio; Roma, Napoli e Juve vorrebbero provare a convincerlo a lasciare l’Inter: c’è anche l’ipotesi scambio

Probabilmente passeremo l’intera estate a leggere che Davide Frattesi è insofferente a Milano e che si è già pentito di aver accettato un anno fa la corte dell’Inter. I giornalisti sportivi suggeriranno possibili interessamenti da parte di questa o quella squadra, spiegando perché il centrocampista ex Sassuolo farebbe bene a chiedere la cessione per poter trovare più spazio in un altro contesto.

Che Davide Frattesi possa esprimere una certa smania traducibile come voglia di giocare di più e di sentirsi protagonista non è così strano. Sarebbe assurdo il contrario. Ovvero avere a che fare con un ventiquattrenne che dopo una stagione condita da 8 goal e 7 assist si accontenta del ruolo di riserva.

Sulla carta, in nerazzurro è la penultima scelta in un reparto fortissimo. Davanti a lui ci sono Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e pure il nuovo acquisto Zielinski. Ma, con più di una cinquantina di partite in programma, ognuno avrà le proprie chance di mettersi in mostra, Asllani compreso. L’ex Sassuolo dovrà continuare a farsi trovare pronto, per alternarsi con Barella.

L’ingresso di Zielinski non cambia troppo la sua situazione, dato che il polacco è un’alternativa a Mkhitaryan, in una zona del campo dove Frattesi non si troverebbe a suo agio. Ma non stupisce che un giocatore così interessi ad altre squadre di A. Con la sua prima stagione in un top-club, Frattesi ha dimostrato di poter fare la differenza anche giocando con il contagocce.

Scambio con la Juve: le ultime su Frattesi

Ogni volta che è entrato, o quasi, ha fatto benissimo, e ha dimostrato di saper giocare il ruolo indispensabile del vero killer. Davide è uno di quelli che sa mettere il piede al momento giusto: entra e segna o crea un pericolo. Simone Inzaghi vuole però lavorarci ancora un po’ su. All’Inter sanno bene di aver preso un ottimo giocatore, ma capiscono anche che il ragazzo ha l’età giusta per migliorare. Quindi, dopo l’ingresso in rosa e l’adattamento della scorsa stagione, può continuare ad affinarsi per superare certi difetti.

Nei giorni scorsi si è parlato di un’ipotesi di scambio con la Juve: Frattesi in bianconero e Chiesa all’Inter. Ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cedere il centrocampista né di approcciare l’attaccante esterno bianconero se non come nome a zero per la prossima stagione. Frattesi è utile alla causa.

Chiesa sarebbe invece un corpo estraneo e ingombrante a cui trovare una complicata collocazione. Sottolineando che, alla Juve, il ragazzo costa 25 milioni l’anno… Tanto quanto Osimhen al Napoli, tanto per intenderci. L’altra suggestione parla invece di un’offerta di una quindicina di milioni più il cartellino di McKennie…

L’idea di Balzarini: “Siamo in un cantiere aperto“

Gianni Balzarini, giornalista di Mediaset, ha parlato di recente sul proprio canale YouTube del rumors secondo cui Juve e Inter potrebbero intavolare uno scambio tra Frattesi e Chiesa. Un affare che prevederebbe da parte dei bianconeri l’esborso di una ventina di milioni più il cartellino dell’attaccante. Balzarini, che già a gennaio 2023 diceva che i bianconeri erano interessati all’ex Sassuolo, ha spiegato che oggi non sembra essere d’attualità un’ipotesi reale di scambio, ma aggiunge che alla Juve un affare del genere potrebbe interessare.

“Non c’è nulla, ma non mi stupirebbe Chiesa all’Inter per Frattesi… siamo in un cantiere aperto“, ha dichiarato il giornalista. E a porter fare la differenza potrebbe essere la volontà dell’ex Viola. Chiesa è stanco della sua esperienza in bianconero e non disdegnerebbe un passaggio alla squadra rivale. Ma ce ne vuole da qui a immaginare che le due società possano davvero intavolare uno scambio Chiesa-Frattesi con un conguaglio da parte della Juve di 20 milioni…

“Frattesi alla Juventus potrebbe essere utile: è un ottimo calciatore che all’Inter ha mostrato di saper fare la differenza da subentrato“, ha commentato il giornalista di Mediaset. “Inoltre, il centrocampista romano era un obiettivo della Juventus già due anni fa, quando i bianconeri erano andati molto vicini al classe ’99“. Ma a Balzarini sembra strano che si possa valutare Frattesi (“un panchinaro dell’Inter“) sopra i 40 milioni.