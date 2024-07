Inter, Chiesa subito: Giuntoli accetta una cifra ridicola

La pressione dell’Inter si fa sentire, e ora Cristiano Giuntoli potrebbe anche decidere di cedere Federico Chiesa a una cifra scontata

Si abbassa il prezzo, ma manca ancora l’offerta giusta. Mentre si discute di improbabili riconciliazioni, fantasiosi scambi e piani di scippi a zero per l’anno prossimo, fresco di matrimonio, Federico Chiesa si è ripresentato alla Contessina, si è confrontato con Thiago Motta e ha ripreso confidenza con i colori bianconeri. Intanto, secondo le voci che stanno circolando da giorni, l’esterno dovrebbe essersi già chiarito anche con Giuntoli. Nessuno conosce però davvero i temi toccati nella mezz’ora molto animata di scambio di vedute.

Alla Juve non sanno più come gestire la situazione. Più passa il tempo e più cresce la tensione rispetto al futuro contrattuale dell’attaccante. L’impossibilità di rinnovo dovrebbe tradursi in una cessione immediata, per non perdere il giocatore a zero a giugno 2025, ma cederlo senza affrontare una minusvalenza è oggi complicato. Per Chiesa la Juve vorrebbe almeno 30 milioni. E nessuno, in Italia e all’estero, sembra pronto a voler spendere tanto.

Per questo si è parlato di uno scambio con Raspadori. O di altri scenari meno credibili come una cessione alla Roma per mettere le mani su Abraham. Si dice anche che Chiesa punterebbe al Bayern Monaco, snobbando di fatto la corte di De Rossi e di Conte. La Roma non lo entusiasmerebbe come piazza e il Napoli lo lascerebbe freddo per la prospettiva di dover rinunciare di nuovo alla Champions…

C’è anche chi sostiene che Chiesa stia, più o meno consciamente, aspettando l’Inter, già sapendo di potersi trasferire in nerazzurro solo a zero non in questa ma nella prossima stagione. Per tale motivo, Giuntoli, un po’ spaventato da Marotta, potrebbe essersi già attrezzato o disposto mentalmente a fare di tutto pur di per cedere Chiesa in questa sessione di calciomercato. Ed ecco perché non si può escludere lo sconto.

Giuntoli abbassa la cifra per Chiesa: ora bastano 20 milioni

L’unico obiettivo concreto, a questo punto, sarebbe quello di evitare di perdere il giocatore a zero. E per far ciò, alla fine, Cristiano Giuntoli potrebbe pure accettare una cifra più bassa del previsto per Chiesa. Finora la Juve ha chiesto 30. Ma a metà agosto potrebbe anche scendere a 20 milioni di euro. Ma Federico Chiesa non ha fretta… aspetta l’offerta giusta e lascia la Juve sulle spine. Ovviamente al direttore tecnico bianconero piacerebbe di più venderlo all’estero che in Serie A.

L’affare con l’Inter, al momento, è impossibile. C’è solo l’ipotesi di un ingaggio a zero. Roma e Napoli, invece, potrebbero tornare in gioco. Lato estero, nelle ultime parole si è discusso di un forte pressing di Giuntoli su Karim Adeyemi. Chiesa potrebbe quindi finire a Monaco come pedina di scambio?

A livello ambientale per Chiesa sarebbe impossibile continuare alla Juve da separato in casa e peggio ancora da promesso sposo dell’Inter. Lo si può anche ipotizzare, come scenario, ma per il giocatore diventerebbe ancora più complicato gestire la pressione, e da subito, considerata la possibilità che da gennaio in poi potrebbe accordarsi con l’Inter. Lo Stadium non lo perdonerebbe.

Per ora soltanto voci

Chiesa è oggi lontano da tutti i club italiani, ed è quindi lontano anche dall’Inter. Le voci su un clamoroso approdo in nerazzurro del prodotto del vivaio della Fiorentina sono state alimentate dai commenti fatti più di una settimana fa dal presidente del Settignanese, Maurizio Romei, ovvero da colui che scoprì Chiesa nel 2002 e che ha dichiarato che l’Inter avrebbe mostrato interesse per l’attaccante. In sé, non sarebbe così scandaloso vedere Chiesa rimanere per un’altra stagione in bianconero, sotto la guida del nuovo allenatore Thiago Motta…

Ma alla Juve hanno bisogno di venderlo subito anche per questioni di bilancio. Quindi la dirigenza spingerà fino alla fine per una cessione. C’è ancora un po’ di tempo a disposizione. Lato Inter, si osserva la situazione senza alcun tipo di urgenza o disagio. Un’offerta potrebbe arrivare solo per un giocatore in procinto di svincolarsi e che non chiede troppo di ingaggio.

Insomma, è più probabile che si trovi un accordo in extremis con il club bianconero o che si faccia avanti una ricca squadra di Premier che ha bisogno di un esterno con le caratteristiche dell’attaccante nato a Genova. Per l’Inter la cifra giusta per prendere Chiesa è solo zero.