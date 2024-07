L’Inter cede un altro attaccante, si chiude con la formula del prestito

Mercato in fermento in casa Inter. In attesa dell’arrivo di un difensore, i nerazzurri pianificano un’altra cessione

In attesa delle prossime amichevoli estive nelle quali debutteranno i primi reduci dagli impegni con le Nazionali, l’Inter continua a lavorare sul mercato tra possibili nuovi arrivi e cessioni.

Potrebbe diventare un tormentone dell’estate nerazzurra, la ricerca di un difensore per completare il reparto e sopperire all’assenza di Buchanan, infortunatosi in Copa America. L’Inter aveva individuato il profilo giusto in Cabal del Verona, poi acquistato dalla Juventus quando sembrava a un passo dal trasferimento in nerazzurro.

Gli svincolati Rodriguez e Hermoso non convincono OakTree che vuole puntare su profili più giovani. Rientra tra questi anche Kiwior dell’Arsenal che avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in nerazzurro. Una volontà quella del difensore polacco che si scontra con quella dei Gunners che non aprono al prestito, formula gradita all’Inter.

Inter che lavora anche alle cessioni. In cima alla lista ci sono Correa e Carboni mentre sembra imminente la partenza di un attaccante che Simone Inzaghi ha schierato nelle prime uscite stagionali contro Lugano e Pergolettese.

Si tratta del centravanti della Primavera, Issiaka Kamate, schierato titolare da Inzaghi nelle amichevoli citate. Due presenza significative per l’attaccante francese, il cui futuro sarà comunque lontano dall’Inter. Kamate poteva essere una delle contropartite nerazzurre per il Verona nell’affare Cabal poi sfumato. Ora il suo futuro potrebbe essere all’estero.

Inter, un attaccante in uscita: richiesto in prestito

Come riporta Sportitalia, Kamate è stato richiesto dal Mirandes, club spagnolo di Segunda Division che ha concluso la scorsa stagione al 18esimo posto, l’ultimo utile per evitare la retrocessione. Gli iberici lo vorrebbero in prestito secco, formula gradita all’Inter che crede molto nelle potenzialità dell’attaccante che ha totalizzato 15 gol in 59 presenze complessive con la Primavera nerazzurra e ha un contratto in scadenza nel 2026.

Issiaka Kamate (2004)💎🐐⚫🔵pic.twitter.com/DFrQAkFcu3 — Ex Inter Scout ⭐⭐🏆 (@Inter_Scout) February 12, 2024

Oltre al Mirandes, su Kamate c’è anche l’Anderlecht. Lo scrive il sito votebalnieuws. Il club belga, evidentemente, segue con attenzione i profili più interessanti dei campionati giovanili italiani come conferma il recente acquisto a titolo definitivo, per 3 milioni, del difensore Jan-Carlo Simic dal Milan.

In attesa della cessione di Kamate, l’Inter ha già piazzato l’ex compagno di reparto, Amadou Sarr in prestito al Foggia in Serie C. Certa la cessione in prestito di Luca DiMaggio. Reduce da un buon Europeo con l’Under 19, il centrocampista nerazzurro ha molto mercato in Serie B con le neopromosse Cesena e Mantova in prima fila per acquistarlo.