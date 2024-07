Triangolo assurdo in Italia, addio Correa: 15 milioni

Joaquin Correa continua ad animare il calciomercato in uscita dall’Inter: la cifra di 15 milioni cambia tutto per i nerazzurri

Il destino di Joaquin Correa è ancora incerto, ma la certezza per l’Inter in questo momento è che non faccia parte del progetto tecnico di Simone Inzaghi per il presente e per il futuro. L’argentino è passato al Marsiglia in prestito la scorsa estate, ma le condizioni per il riscatto obbligato – la qualificazione alla Champions League – non si sono concretizzate e ora è tornato a Milano, ma senza la prospettiva di restarci.

La composizione dell’attacco della Beneamata è chiara e non prevede l’ex Lazio, che è già alla ricerca di una nuova destinazione. Il calciomercato attorno a lui non è comunque così caldo: si è parlato a più riprese di un’offerta da parte del River Plate, dell’AEK Atene e di un eventuale ritorno da parte dei club sauditi, ma nessuna di queste possibilità è ancora andata a buon fine.

L’Inter, intanto, sta valutando la rescissione del contratto dell’argentino, che porterebbe al pareggio tra i costi dell’ingaggio e la quota d’ammortamento – nessun guadagno e nessuna perdita per la Beneamata, ma un’importante minusvalenza a bilancio. Una possibilità, prima o dopo la risoluzione, potrebbe diventare sempre più calda nei prossimi giorni.

Correa vuole la Lazio: l’intreccio che può portare al ritorno

La prima opzione nella testa di Correa è un ritorno alla Lazio, lì dove ha dato il meglio in carriera e aveva trovato grande continuità. I biancocelesti non hanno del tutto scartato quest’opzione, ma stanno comunque sondando il calciomercato per cercare di portare a buon fine altre trattative.

Nelle ultime settimane, è stato valutato in maniera piuttosto approfondita il profilo di Armand Lauriente. Il laterale offensivo piace per capacità di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, ma il Sassuolo continua a sparare alto, nonostante la retrocessione in Serie B. Infatti, la richiesta degli emiliani è di ben 15 milioni di euro, una cifra che la Lazio non vorrebbe assolutamente spendere.

Nonostante le caratteristiche siano decisamente diverse, il suo profilo è considerato alternativo a quello di Correa, per cui se la chiusura dal Sassuolo dovesse essere definitiva, a quel punto i biancocelesti potrebbe tornare sull’argentino, facendo felici tutte le parti in causa.