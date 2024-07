Ritorno con lo sconto: due ex scatenano il caos in Serie A

Il ritorno di un calciatore in Serie A sta creando un vero e proprio caos sul calciomercato, che riguarda indirettamente anche l’Inter

Mentre l’Inter aspetta ancora l’arrivo di un nuovo braccetto sinistro sul calciomercato, le altre squadre di Serie A si muovono alla ricerca di occasioni interessanti e che possano dare un nuovo volto alla rosa a disposizione degli allenatori. Non vale solo per le big, ma anche per le squadre che hanno cambiato tanto e sono pronte a rinnovare i loro obiettivi sul campo.

Tra queste c’è sicuramente il Torino. I granata hanno salutato Juric e hanno accolto Vanoli in panchina, ma non dovrebbe cambiare il modulo di partenza in campo, cioè un 3-5-2 piuttosto aggressivo e che fa della spinta in fascia la sua principale forza, per poi rifornire continuamente gli attaccanti.

Sulla fascia sinistra, però, un profilo titolare manca ancora e, proprio per questo motivo, toccherà a Urbano Cairo identificare il nome giusto in entrata, senza spendere la maggior parte del budget a disposizione dei granata. Lo stesso presidente ha detto senza peli sulla lingua: “Ci servono ancora uno o due difensori al centro, poi sicuramente un quinto di sinistra. A centrocampo abbiamo tanta qualità, senza uscite non faremo interventi”.

Il Torino punta Gosens: due ex nerazzurri in fascia

Per quanto riguarda la fascia sinistra, va tenuta in caldo la pista relativa Robin Gosens. All’Atalanta era un’assoluta macchina da gol in quella posizione, le cose poi sono andate decisamente peggio all’Inter, anche per la concorrenza di Federico Dimarco.

Sta di fatto che i nerazzurri l’hanno ceduto senza troppi rimpianti all’Union Berlino e hanno puntato su Carlos Augusto, ma ora il tedesco vuole tornare in Italia e sono diverse le trattative che si profilano per il suo futuro. Si è parlato a lungo di Lazio e Bologna, ma nessuna delle due ha affondato il colpo. Ora ci pensa concretamente il Torino, tenendo conto della valutazione da 10 milioni di euro, che vorrebbe un po’ limare.

Il dato curioso che riguarda l’Inter è che, se Raoul Bellanova non dovesse essere ceduto, i piemontesi avranno come titolari sugli esterni due calciatori a disposizione di Simone Inzaghi nel recente passato e che sono passati proprio dalla sua scuola nel 3-5-2. Ma ancora è presto per pensarci concretamente, anche perché non è neanche iniziata una vera e propria trattativa per Gosens.