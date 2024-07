Sbarca nella Capitale: adios Inter a zero

Già obiettivo di mercato dell’Inter per la difesa e poi della Roma come rinforzo per De Rossi, Mario Hermoso si dirige verso la capitale turca di Istanbul: forti pressioni dal Besiktas

A distanza di alcune settimane dall’evento che ha cambiato, anche se per poco, i piani di mercato dell’Inter a causa dell’infortunio di Tajon Buchanan rimediato tra le file della Nazionale Canadese negli impegni di Copa America, la dirigenza nerazzurra ha messo in piedi una lista di opzioni di rilievo su cui poter contare per arginarne l’assenza.

A detta di Simone Inzaghi sono almeno un paio i calciatori che potrebbero fare davvero al caso suo, rispettando pur sempre le condizioni imposte dalla proprietà Oaktree di investire laddove possibile su profili a basso costo o costo nullo. Oltretutto, come ulteriore variabile, si è aggiunta anche l’ipotesi di non investire necessariamente su un esterno basso che possa fungere da alternativa a Buchanan ruolo-per-ruolo, ma di accettare anche l’idea di prelevare un difensore centrale affinché questo lasci a Carlos Augusto piena facoltà di restare nella propria posizione.

Fra i nomi più caldi delle ultime giornate di mercato ha fatto breccia anche quello di Mario Hermoso, difensore centrale spagnolo dalla grande esperienza internazionale reduce dalla scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. L’ex di Diego Simeone non è tuttavia soltanto sulla bocca della dirigenza nerazzurra ma anche dei rappresentanti societari della Roma, altra forte indiziata a muovere passi concreti nella sua direzione.

Mario Hermoso vicino al Besiktas, altro che Inter e Roma

Senza l’ostacolo club, tutti i discorsi restano nelle mani dell’entourage del calciatore che continua a guardarsi attorno alla ricerca della sistemazione ideale, laddove Mario Hermoso possa comunque continuare a dire la sua e non intraprendere un percorso da seconda scelta in organico.

A tal proposito, visti gli spazi un tantino ristretti in Inter e Roma, la terza opzione del Besiktas sta prendendo piede con una rapidità disarmante. Legata non soltanto alle buone cifre che il club turco capitolino potrebbe promettergli, ma anche allo stesso minutaggio, in un campionato piuttosto sentito e competitivo. Non si esclude che nelle prossime ore ci possano essere ulteriori avvicinamenti fra le parti, con l’Inter più defilata sopratutto a causa della volontà di non voler sborsare cifre troppo ingenti per il suo stipendio annuale.