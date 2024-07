Sorpresa Inter: colpo in prestito dal Chelsea

Il Chelsea ha bisogno di sfoltire: ci sono gli esuberi da cedere e i giovani da mandare in prestito. All’Inter potrebbe interessare

Negli ultimi tre anni i Blues hanno speso tanto, e non soltanto per acquistare nomi grossi. Il club londinese ha in pratica trattato quasi tutti i giovani di belle speranze o di prospettiva presenti sul mercato. E ne ha presi a decine. Così, dopo aver speso più di 120 milioni per Enzo Fernandez, 80 milioni per Fofana, altri 70 per Mudryk e poi 63 milioni circa per Lavia del Southampton e altri 116 per Moises Cancedo del Brighton, il Chelsea ha investito come minimo altri 50 milioni per degli under 18, tra i quali figura anche l’ex Inter Casadei.

Quest’anno, nonostante la necessità di contenere le spese, la musica non è cambiata. Il club ha già staccato un assegno di 22 milioni per la stellina dell’Aston Villa Omari Kelluyman e ha pagato altri 6 milioni per l’attaccante 2006 del Barcellona Marc Guiu. Altri 10 milioni sono finiti all’Atlanta, scquadra di MSL, per il cartellino del diciannovenne Caleb Wiley.

Tutti sanno già che questi giovani di belle speranze faticheranno a trovare spazio in prima squadra. Al Chelsea bisogna vincere, e subito, specie dopo tanti anni di risultati sotto le aspettative. Ecco perché tutti i ragazzi saranno girati in prestito o affidati alle formazioni giovanili, e molti dei gioiellini acquistati dal club londinese negli anni passati sembrano già destinati a rinunciare ai loro sogni di gloria.

In prestito dal Chelsea: proposto il giovane centrocampista

Secondo la stampa inglese, quest’estate il Chelsea potrebbe decidere di cedere di nuovo in prestito il talentuoso brasiliano Andrey Santos. Il classe 2004 è un centrocampista molto duttile che gli osservatori dell’Inter hanno già seguito. Il ragazzo sa giocare benissimo come mezzala e sa adattarsi anche come mediano difensivo o trequartista. Un giocatore fisico, bravo negli anticipi, negli inserimenti, nei tiri da fuori e soprattutto dotato di una buona tecnica.

Sembra che Maresca lo apprezzi molto e che sia tentato dalla possibilità di trattenerlo. Ma al momento il Chelsea ha soprattutto necessità di sfoltire una rosa ingolfata da troppi esuberi, ed è per questo che il giovane brasiliano potrebbe partire di nuovo in prestito. s

Dopo un anno in prestito al Vasco de Gama, mezza stagione spesa in panchina al Nottingham Forest e sei mesi passati in prestito allo Strasburgo, Santos potrebbe dunque continuare il suo apprendistato in qualche altro club europeo. Fra le squadre interessate c’è anche l’Inter? Pur apprezzando il profilo, il club nerazzurro non sembra orientato ad affrontare un simile affare. Il reparto a centrocampo è completo, e non c’è spazio per altri giocatori.

Il brasiliano punta all’Italia

Qualora arrivasse l’offerta giusta il Chelsea potrebbe aprire anche alla cessione a titolo definitivo, anche se il club sembra orientato a non perderne il controllo. Il ragazzo vuole giocare e ora i agenti potrebbero offrirlo a varie squadre di livello in Europa, tra cui, secondo i tabloid britannici, potrebbero rientrare anche le due milanesi.

Il Milan, in effetti, potrebbe aver bisogno di un centrocampista in più… Per l’Inter, invece, l’apertura appare pressoché impossibile. Non è poi escluso che il ragazzo possa tornare allo Strasburgo, dove è già finito il neo-acquisto Caleb Wiley.

Wiley si trasferirà in Francia dopo le Olimpiadi, e potrebbe essere anche seguito a stretto giro da Andrey Santos. Insomma, sembra che Andrey dopo il tour negli Stati Uniti con Maresca, sarà chiamato a trovarsi una nuova squadra dove giocare in prestito. E senza opzioni gradite al Chelsea potrebbe essere rispedito subito allo Strasburgo.