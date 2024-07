Zanetti e Lautaro preparano il terreno: nuova stella argentina all’Inter

L’Inter potrebbe presto tentare l’assalto alla nuova stella del calcio argentino: Javier Zanetti e Lautaro Martinez sono due sponsor speciali per l’affare

La manovre per il calciomercato dell’Inter vanno avanti e spesso disegnano delle traiettorie inaspettate, seguendo il diktat di Marotta e Ausilio di cogliere le occasioni che arriveranno in sede di trattative. Oaktree ha dato una direzione ben precisa ed è quella di puntare sui profili più giovani, quei talenti che possono dare prospettiva ed essere considerati un vero e proprio patrimonio del club, soprattutto nel medio periodo.

Uno di questi potrebbe arrivare, guarda un po’, dall’Argentina. La tradizione del club di Milano con i calciatori più promettenti dell’Albiceleste è veramente importanti. Basta pensare a quello che sta riuscendo a fare Lautaro Martinez, che ha conquistato la fascia di capitano dell’Inter, ha raccolto la leadership della sua Nazionale e ora è tra i primi candidati a conquistare il Pallone d’Oro.

Nel passato, sono davvero tanti i giovani provenienti da quella parte di mondo che hanno lasciato il segno in nerazzurro e ora, con Lautaro e Javier Zanetti che possono essere considerati sponsor speciali per questo tipo di trattative, la storia potrebbe ripetersi, anche se per un calciatore che copre una zona di campo decisamente differente.

L’Inter mette gli occhi su Ezequiel Fernandez: chi è e quanto costa

Sulla lunga lista di talenti del club lombardo si può annoverare tranquillamente anche Ezequiel Fernandez. Il 22enne di proprietà del Boca Juniors è uno dei leader della spedizione a Parigi dell’Argentina per le Olimpiadi e un giovane già molto conosciuto in patria, apprezzato per doti mentali, fisiche e tecniche.

Solitamente viene impiegato come mediano, abile nella rottura del gioco e in impostazione, moderno nell’interpretazione del ruolo, tanto da potersi disimpegnare senza problemi anche come interno di centrocampo. Il Boca ci ha puntato forte e l’ha blindato con un contratto fino al 2028: quando chiamato in causa ha sempre fatto bene e innalzato il livello di gioco dei suoi.

Ora è impegnato alle Olimpiadi e l’Inter non ha necessità in quella zona di campo, ma il calciatore piace e se ne potrebbe tornare a parlare nel 2025, soprattutto qualora Krstjan Asllani decidesse di proseguire altrove la sua carriera. D’altronde, con Lautaro e Zanetti come sponsor non sarà difficile convincere l’entourage del calciatore, mentre il Boca potrebbe rivelarsi un osso duro.