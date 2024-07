Inter, nuovo colpo in prospettiva: “Un anno in prestito”

La Sampdoria preferirebbe trattenere Leoni per un anno in prestito ma molto dipende dalle oscillazioni del mercato, il direttore sportivo lancia un monito all’Inter sulla fattibilità dell’operazione

Nei giorni più caldi della sessione estiva di mercato, a distanza di poco dalle ufficialità di innesti di caratura del calibro di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski già visti all’opera nelle prime amichevoli pre-campionato, l’Inter intende chiudere le ultime operazioni dando precedenza alle cessioni restanti ma senza perder di vista gli obiettivi principali in entrata.

Fra questi c’è un giovane che più di tutti ha raccolto consensi nell’ambiente nerazzurro negli ultimi mesi e trovato d’accordo anche la proprietà Oaktree, seguendo la linea operativa societaria che ammette possibilità di investimento su calciatori di prospettiva. Oggi i due principali promotori Giuseppe Marotta e Piero Ausilio contano di dare priorità non soltanto ad Albert Gudmundsson e le pochissime alternative sondate in quel ruolo, ma anche al sostituto che dovrebbe prendere il posto di Tajon Buchanan per buona parte della stagione fino a completa guarigione dall’infortunio rimediato settimane fa.

Leoni obiettivo concreto dell’Inter, la Samp chiede una via di mezzo

Lasciando infatti correre lungo le corsie esterne tutti coloro i quali sono già parte dell’organico, da Federico Dimarco a Carlos Augusto passando per Denzel Dumfries e Matteo Darmian, l’Inter conta di tamponare la perdita rinforzando il reparto centrale. Chi meglio di Giovanni Leoni per poterlo fare.

Giovane e forte fisicamente, il calciatore si è messo in mostra lo scorso anno con la Sampdoria e potrebbe già fare un salto di qualità non indifferente. Se non fosse che, almeno per ora, non sarebbe da considerarsi pronto. E neppure la stessa formazione blucerchiata vorrebbe privarsi tanto facilmente di un talento simile, lasciando sguarnito il reparto per l’imminente stagione.

Ciò su cui conta il direttore sportivo dei liguri blucerchiati Pietro Accardi è che l’Inter – nell’ipotesi in cui lanci l’offerta – possa contemplare la possibilità di rilascio a mezzo di un prestito immediato. “Lo abbiamo chiesto a chi lo vuole, da parte nostra c’è piena disponibilità. Poi se dovessero arrivare offerte più grandi allora dovremo fare altre considerazioni”, ha raccontato Accardi a ‘Il Secolo XIX’.