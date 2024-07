Ventidue milioni più McKennie: affare senza senso tra Inter e Juve

Giuntoli continua a cercare offerte per McKennie: l’americano sarebbe stato proposto anche tramite uno scambio all’Inter

Una decina di milioni più McKennie: questa l’offerta che secondo alcuni quotidiani sportivi italiani potrebbe essere arrivata qualche giorno, sotto forma di scambio, fa sulla scrivania dei dirigenti dell’Inter. E le voci non sembrano del tutto infondate… Come vi spiegavamo qualche giorno fa, è molto probabile che la Juve abbia provato una mossa del genere, anche se non è dato sapere quando e con quale convinzione.

La proposta, vera, verosimile o del tutto inventata che sia, non appare comunque destinata a creare effetti sostanziali. Se c’è stata, non avrebbe avuto possibilità di coinvolgere positivamente il club nerazzurro. E, infatti, Weston McKennie è ancora un giocatore bianconero, in attesa di essere piazzato.

Cristiano Giuntoli si sta dando parecchio da fare. Ha già venduto quattro o cinque esuberi ricavandoci più del previsto. Ma ci sono altre uscite da completare. Anche se al momento non sembra esserci nessuna trattativa concreta per l’uscita di Kostic, l’esterno è uno di quelli che dovrebbe essere ceduto. Stessa cosa per Rugani, che la Juve vorrebbe vendere in Arabia Saudita (il difensore, secondo alcuni rumors, avrebbe però già rifiutato un’offerta molto allettante).

Tutto è fermo per Szczersny (accostato al Monza o a un ritorno in Premier) e, malgrado le tanti voci di possibili scambi o cessioni all’estero, la situazione di Chiesa rimane un’incognita assoluta. Quelli su cui c’è più movimento sono Arthur e McKennie, anche se i due centrocampisti non sembrano troppo entusiasti delle possibili destinazioni.

Scambio con l’Inter: la Juve ha proposto McKennie per Frattesi

L’americano, per esempio, è seguito con interesse dalla Fiorentina, che potrebbe versare alla Juve 10 milioni più bonus. Ma McKennie si aspetta un ingaggio importante, mentre la Viola non può salire sopra i 2 milioni di euro a stagione più bonus.

Torniamo ai rapporti Juve-Inter. McKannie, secondo alcune voci, sarebbe stato offerto ai nerazzurri in uno scambio, come parziale contropartita per arrivare a Davide Frattesi. La dirigenza dell’Inter avrebbe però alzato un muro bello alto. Il centrocampista ex Sassuolo non è in vendita… E uno come lo statunitense, con tutto il rispetto, non sembra un obiettivo stimolante.

Ma bisognerà stare attenti a ciò che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Qualora la Juve non riuscisse a piazzare l’americano e se Beppe Riso (l’agente di Frattesi) dovesse trovare un’intesa con Giuntoli, i biancorneri potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane con un’offerta più alta, proponendo di nuovo McKennie insieme a un conguaglio economico raddoppiato. Si potrebbe però arrivare a 20-22 milioni cash più il cartellino dell’ex Schalke 04…

Zero interesse da parte dei nerazzurri

Un’offerta del genere, però, potrebbe essere intesa come provocatoria da parte del club nerazzurro. E l’idea verrebbe quindi di nuovo respinta. Il giocatore statunitense, rientrato da pochi giorni a Torino dopo la Copa America (in evidente stato di sovrappeso, secondo i tifosi della Juve), sa di essere fuori dal progetto bianconero. All’Inter non interessa.

Frattesi è importante per l’Inter. E non sembra che il centrocampista abbia espresso la volontà di trasferirsi alla Juve. Le voci sulla Roma avevano più senso, dato che il ragazzo è un tifoso giallorosso ed è cresciuto calcisticamente lì. Mentre l’unica relazione che lega l’ex Sassuolo e il mondo bianconero è proprio McKennie, che per qualche settimana, qualche mese fa, è stato suo cognato avendo lo statunitense avuto una relazione con la sorella.

Cosa che Davide Frattesi non ha preso bene. “Quando ho visto mia sorella festeggiare in campo la vittoria della Juve in Coppa Italia, l’ho bloccata su tutti i social per quattro giorni“, raccontò il ragazzo a La Repubblica, tanto per sottolineare qual è il grado di simpatia che prova nei confronti della Vecchia Signora.