Due per uno per il super talento italiano: Juve e Napoli ko

Il super talento italiano anima il calciomercato dell’Inter: due per uno per il calciatore, la proposta può mettere ko Juve e Napoli

Il calciomercato dell’Inter vive un momento di stasi in attesa che si completino determinate cessioni che potrebbero essere molto importanti per costituire un tesoretto in entrata e rilanciare le trattative dei nerazzurri. In ogni caso, Marotta e Ausilio saranno costretti a rispettare determinati diktat economici e la volontà di Oaktree di puntare su profili giovani, che possano dare un futuro tecnico e finanziario alla società.

Un nome perfetto in tal senso è quello di Giovanni Leoni. Il difensore centrale, dal fisico imponente e con grande senso dell’anticipo, ha ottenuto grande spazio nello scacchiere di Andrea Pirlo nella scorsa seconda parte di stagione con la maglia della Sampdoria, ma ora è molto difficile per i blucerchiati trattenerlo in Serie B, nonostante la voglia del club ligure di continuare a puntare su di lui per centrare il prima possibile il ritorno in Serie A.

L’Inter non lo perde di vista e ci sta provando da tempo, ma ancora senza fumata bianca, anzi negli ultimi giorni la trattativa sembra aver vissuto un rallentamento decisivo, con la Juventus e soprattutto il Napoli sullo sfondo. In realtà, i campioni d’Italia restano ancora in lizza e sono pronti a proporre un’offerta molto importante ai blucerchiati.

Inter su Leoni: la nuova proposta due per uno per convincere la Sampdoria

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’Inter non ha affatto mollato la pista Leoni, anzi lo vuole a tutti i costi in nerazzurro ed è pronta a rilanciare per chiudere l’operazione nei prossimi giorni. La Beneamata è pronta ad accogliere la possibilità di lasciare un altro anno il ragazzo in prestito in Serie B, e sempre con la Samp, ma la sua valutazione ora ha superato i 5 milioni di euro, per cui vige la necessità di inserire delle contropartite tecniche.

A tal proposito, dopo tanti nomi che sono circolati nei dialoghi tra i due club, sono soprattutto due i profili che potrebbero fare il percorso opposto verso la Liguria. Si tratta di Filip Stankovic, visto che Pirlo è ancora alla ricerca di un nuovo portiere e Alessandro Fontanarosa.

Il difensore l’anno scorso non ha fatto bene in prestito al Cosenza, ma sta ben figurando nelle prime amichevoli stagionali con l’Inter. In Serie B potrebbe essere particolarmente prezioso.