Lascia l’Inter e firma un triennale con una rivale, comunicato ufficiale

Operazione a sorpresa della società meneghina, che perfeziona la cessione a titolo definitivo dell’ex campione d’Italia Primavera

Grazie ad un dominio in Serie A che col passare dei mesi, nel girone di ritorno, ha visto la formazione nerazzurra involarsi verso la conquista di uno Scudetto tanto netto quanto meritato, l’abile Marotta ha potuto pianificare le sue mosse di mercato con largo anticipo.

Oltre alle trattative, andate a buon fine, per gli arrivi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi – i due giocatori sono stati letteralmente strappati alla concorrenza di altri club italiani – il presidente e Amministratore Delegato dell’area sportiva si è impegnato anche in altre operazioni di contorno. Oltre a muovere i fili per l’approdo di profili di primo piano in grado di rendere il roster meneghino sempre più competitivo.

Restando alle cessioni dei cosiddetti esuberi tecnici – alcuni dei quali già dirottati in prestito negli anni precedenti – il dirigente ex Juve ha concluso diverse operazioni. Gaetano Oristanio, Franco Carboni e Mattia Zanotti hanno per esempio già salutato Appiano Gentile, trasferendosi chi all’estero chi in Italia, per farsi le ossa nei campionati minori.

Da diverso tempo poi, altri giovanissimi, non ancora 20enni, sarebbero in procinto di lasciare il club nerazzurro. Detto di Zanotti, passato al Lugano, anche Calligaris e Stabile sarebbero pronti al salto in Serie C. Un passaggio che da poche ore è già realtà per un difensore centrale protagonista della splendida cavalcata che nel 2021/2022 portò l’Under 19 di Cristian Chivu – anch’egli partente dopo l’ultimo campionato Primavera – sul tetto d’Italia.

La Triestina annuncia l’arrivo di Andrea Moretti

“US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver perfezionato l’ingaggio del difensore centrale Andrea Moretti – si legge -. Moretti, classe 2002, fratello gemello dell’ex alabardato Lorenzo, arriva a titolo definitivo dal FC Internazionale Milano e ha sottoscritto con la Triestina un accordo di durata triennale“, si legge nella nota del club alabardato, militante nel campionato di Serie C.

“Cresciuto nel vivaio nerazzurro con un’esperienza a livello giovanile anche nel Novara, con l’Inter ha collezionato 3 presenze in UEFA Youth League nella stagione 2021/22, annata al termine della quale ha messo in bacheca lo Scudetto Primavera“, prosegue il comunicato ufficiale.

Da notare come, proprio dopo il trionfo Primavera del maggio 2022, Moretti era stato già ceduto in prestito prima alla Pro Sesto e successivamente alla Pro Patria, prima che venisse conclusa la cessione a titolo definitivo orgogliosamente pubblicizzata dallo storico club giuliano.