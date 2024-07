Marotta: “Manterremo il controllo di Carboni”. La risposta sul sostituto

Beppe Marotta ha confermato la partenza di Valentin Carboni nelle prossime ore. È arrivata anche una risposta importante sul calciomercato in entrata

Il calciomercato dell’Inter si muove, a partire dalle uscite. I nerazzurri, dopo i tanti rumors delle ultime settimane, sono pronti a chiudere la partenza di Valentin Carboni con direzione Marsiglia. Il fantasista era un obiettivo importante del club francese, che sta conducendo una sessione sontuosa dopo la scelta di Roberto De Zerbi per la panchina.

Ora la trattativa per la partenza dell’argentino è entrata nelle fasi finali, tanto che è arrivata anche la conferma da parte di Beppe Marotta. Il presidente ha parlato a margine dell’evento celebrativo per il francobollo della seconda stella: “Credo che chiuderemo col Marsiglia una cessione a titolo temporaneo, tenendolo sempre sotto controllo e vincolato al club”.

Ricordiamo anche le condizioni dell’operazione: Carboni partirà in prestito oneroso con diritto di riscatto, per un affare complessivo da 40 milioni di euro. Come confermato da Marotta, però, l’Inter ha intenzione di cautelarsi in caso di esplosione dell’attaccante e potrà riprenderlo aggiungendo pochi milioni, come fosse un premio di valorizzazione. Intanto, la dirigenza continuerà a seguire il suo percorso, facendo il tifo per lui.

Non solo Carboni, risposta sibillina di Marotta sul calciomercato in entrata

C’è da dire che l’addio di Carboni non è stato gradito da molti tifosi, che avrebbero voluto vedere l’esterno offensivo alla prova in prima squadra. Dopo la conferma dell’operazione, in ogni caso, i giornalisti presenti hanno anche chiesto al presidente se ora ci saranno nuovi affari in entrata e la risposta è stata piuttosto sibillina, cioè un “Vedremo” di sorta.

Nel linguaggio del calciomercato suona come un’apertura chiara e tonda alla possibilità che almeno un altro colpo venga centrato dalle parti di Appiano Gentile. Ricordiamo che resta in ballo l’arrivo di un nuovo braccetto di sinistra, possibilmente un giovane nelle volontà di Oaktree, e anche un fantasista che riesca a creare stabilmente la superiorità numerica, ma solo se ci sarà anche la partenza di Arnautovic e Correa – per cui si valuta anche la rescissione del contratto.

A questo punto, vedremo se l’Inter accelererà per uno dei nomi in ballo nei prossimi giorni o se ci vorrà ormai agosto inoltrato per decidere su chi investire – sempre che alla fine arrivi davvero qualcuno a Milano.