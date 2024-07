Dalla Juventus all’Inter: svelato il Mister X per la difesa

L’Inter è pronta a regalare a Inzaghi una valida alternativa a Bastoni. Operazione in Spagna, ecco tutti i dettagli

Il mercato dell’Inter è quasi finito. Quasi perché mancano ancora da riempire due caselle, quella della seconda punta – ma serve l’uscita di Arnautovic al di là di Correa – e quella del difensore di piede mancino. Ovvero del vice Bastoni. In tal senso nessun passo concreto è stato fatto per il croato Perkovic, profilo emerso nella giornata di ieri. Per alcune ore si è parlato di un ‘Mister X’, ovvero di un nome mai uscito che Ausilio e Marotta stanno trattando.

Stamane ‘Tuttosport’ apre rilanciando Gasiorowski del Valencia. Secondo il quotidiano torinese è lo spagnolo di origini polacche il ‘Mister X’ che potrebbe approdare a breve alla corte di Inzaghi. Un ‘Mister X’ fino a un certo punto, poiché il suo nome era già stato fatto da Calciomercato.it a inizio luglio, quando ci fu il summit in sede con l’agente di Josep Martinez. Che è lo stesso del 19enne fresco vincitore dell’Europeo di categoria con la Nazionale spagnola.

“Il procuratore spagnolo (Sergio Barila, ndr) giovedì pomeriggio ha raggiunto con ampio anticipo la sede di Viale della Liberazione rispetto all’ormai ex portiere del Genoa e i dirigenti nerazzurri hanno chiesto informazioni su Yarek Gasiorowski”, scrisse Calciomercato.it lo scorso 6 luglio a proposito dell’interesse nerazzurro per il difensore che nel recente passato è stato pure nel mirino della Juventus.

Inter, Gasiorowski coi soldi di Satriano-Agoume: il difensore del Valencia ha una clausola

Ausilio potrebbe andare a chiudere l’operazione Gasiorowski coi soldi derivanti dalle cessioni di Satriano al Brest (6 milioni, ma l’uruguagio deve ancora accettare) e Agoume al Siviglia (circa 4-5 milioni), anche se trattare col Valencia e in generale coi club spagnoli non è mai facile.

Il classe 2005 spagnolo è alto 192cm e potrebbe agire anche da centrale della difesa a tre. Il suo contratto col Valencia scade a giugno 2025, ma la società iberica ha una opzione unilaterale che gli consentirebbe di prolungare l’accordo per altre due stagioni. Presente una clausola risolutiva il cui ammontare è tra i 15 e i 20 milioni di euro.