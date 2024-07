Inter su Perkovic della Dinamo: la situazione e il prezzo | INTERLIVE

Perkovic è approdato a Zagabria nel febbraio di un anno fa e il suo contratto scade a giugno 2028. Le ultime di Interlive.it

Prosegue la caccia dell’Inter a un nuovo difensore, nella fattispecie a un mancino che possa far rifiatare Bastoni. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ha tirato fuori il nome di Mauro Perkovic, uno dei tanti prospetti emersi nelle ultime stagioni dall’Academy della Dinamo Zagabria.

Perkovic è un classe 2003 che, per l’appunto, può agire da cosiddetto ‘braccetto’ sinistro, come anche da laterale. Cresciuto nell’Istra, è approdato a Zagabria nel febbraio di un anno fa riuscendo in poco tempo a collezionare ben 40 presenze, di cui 7 in Conference League.

Come raccolto da Interlive.it, tuttavia, al momento l’Inter non si è ancora mossa in maniera concreta per il 21enne di Pula, con all’attivo 11 presenze nell’Under 21 e che era stato “segnalato da Igor Tudor alla Lazio – ha svelato la ‘rosea’ – prima della separazione da Lotito”.

L’entourage di Perkovic, il cui contratto scade a giugno 2028, ha ricevuto diversi interessamenti dalla Serie A e ha intenzione di portarlo via dalla Dinamo proprio in questa sessione di calciomercato. Stando a quanto appreso ulteriormente da Interlive.it, il club croato potrebbe cederlo di fronte a una proposta da 4-5 milioni.