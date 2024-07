Inter, cataclisma improvviso: rescinde immediatamente il contratto

Il calciomercato nerazzurro vivrà di fiammate: ne è in arrivo una, la rescissione immediata con l’Inter è quasi scontata

Settimane bollenti in casa Inter per quel che riguarderà gli ultimi movimenti che caratterizzeranno la sessione estiva di calciomercato. Il club nerazzurro ha completato gran parte delle mosse, soprattutto in entrata. In uscita, però, si sta facendo rapidamente strada l’idea di una clamorosa rescissione.

Dopo aver visto sfumare l’arrivo di Buongiorno, finito al Napoli, è chiaro che tra le priorità della dirigenza di Viale della Liberazione vi sia la firma di un nuovo centrale. Per il presente ma soprattutto per il futuro, visto che a giugno 2025 scadrà il contratto di Acerbi e de Vrij e per il momento non vi sono molte possibilità che i due rinnovino con l’Inter. A questo punto rimane di primaria importanza anche un acquisto sulle fase, dal momento che nel 3-5-2 manca un profilo in grado di rimpiazzare l’infortunato Buchanan che dovrebbe rientrare tra fine 2024 ed inizio 2025.

L’attenzione del presidente nerazzurro Beppe Marotta è rivolta al futuro ed in tal senso l’attacco dei campioni d’Italia promette faville. Non solo per i titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram ma anche e soprattutto grazie alla firma di Mehdi Taremi. Il nazionale iraniano si è calato subito nella sua nuova realtà e nelle recenti amichevoli che l’Inter ha disputato è praticamente sempre stato tra i migliori in campo. Bomber esperto, implacabile sotto porta: il primo step, a zero, verso un reparto avanzato da urlo.

Ma non è finita qui. Se Taremi è il terzo attaccante, non è escluso che ne arrivi un quarto (Gudmundsson il preferito) in caso di addio di Arnautovic. Sempre in attacco, però, si prospetta una clamorosa partenza: è pronto a rescindere subito il contratto con l’Inter.

Conferme su Correa: rescissione del contratto

Si parla di Joaquin Correa, reduce dal deludente prestito al Marsiglia e ufficialmente entrato nel suo ultimo anno di contratto con la ‘Beneamata’. L’argentino è fuori dai piani ed è dunque chiamato a trovarsi una nuova sistemazione. Spento anche nella recente amichevole contro il Las Palmas, l’argentino è in rampa di lancio per lasciare definitivamente Milano.

Si è parlato di AEK Atene e River Plate ma entrambi i club sembrano essersi adesso allontanati dall’idea di puntare su Correa. In tutti i modi Ausilio tenterà di chiudere la cessione a titolo definitivo, tuttavia se ciò non dovesse concretizzarsi, allora l’Inter valuterebbe la rescissione immediata del contratto (con annessa buonuscita) dell’ex Lazio. Correa, dunque, è già fuori dal progetto nerazzurro: poche settimane e si saprà la sua prossima destinazione.