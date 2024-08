Conte e il Milan aiutano l’Inter: nuovo attaccante da Londra

L’Inter potrebbe essere aiutata paradossalmente da due delle principali concorrenti per la prossima stagione: si tratta del Napoli di Conte e del Milan

La Serie A che sta per iniziare sarà molto diversa da quella che si è conclusa a maggio. Infatti, l’Inter parte subito tra le principali pretendenti per lo scudetto, ma avrà una concorrenza molto più serrata e imprevedibile, che ha cambiato tanto nelle ultime settimane. Il Napoli può contare sull’arrivo di Antonio Conte, che ha voglia di riscatto proprio nei confronti dell’Inter, il Milan su Paulo Fonseca e diversi nuovi acquisti, a partire da Alvaro Morata.

Oltre alla Juventus, è chiaro che saranno loro le squadre da tenere maggiormente d’occhio, ma potrebbe a sorpresa fare un favore all’Inter in sede di calciomercato. Partiamo dai partenopei che non hanno ancora chiarito la loro situazione in attacco. Victor Osimhen è in uscita, ma non è ancora arrivata l’offerta decisiva da parte di Chelsea o PSG per lasciarlo andare, per questo Romelu Lukaku resta bloccato a Londra.

Il Milan, invece, dopo i tanti rumors sul possibile arrivo di Fullkrug, i rossoneri sembrano orientati a cogliere l’opportunità che porta a Tammy Abraham, a sua volta in uscita dalla Roma. E così resterebbe a Londra anche Armando Broja, su cui i Blues non hanno intenzione di puntare.

Affollamento nell’attacco del Chelsea: può esserci un’opportunità per l’Inter

La permanenza delle due prime punte, almeno per il momento, a Londra potrebbe liberare un uomo per l’Inter e si tratta di Deivid Washington. Il calciatore brasiliano arrivato dal Santos ha solo 19 anni e nella scorsa stagione ha trovato ben poco spazio al Chelsea, per cui in questa stagione è probabile un prestito per farlo crescere al meglio.

Diversi intermediari stanno proponendo il brasiliano, pagato 16 milioni di euro e blindato da un contratto fino a giugno 2030, in giro per l’Europa. Tra le possibili opportunità potrebbe esserci anche l’Inter, che comunque avrebbe la chance di prendere l’attaccante solo in prestito senza possibilità di riscatto, un’opzione che non fa proprio impazzire la Beneamata.

Le sue caratteristiche sono comunque ideali per le esigenze di Inzaghi, dato che può agire indifferentemente da prima e da seconda punta, pur avendo una fisicità importante. C’è da dire che comunque al momento la Beneamata è concentrata sulle cessioni, solo dopo eventualmente valuterà le opportunità in entrata.