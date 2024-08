UFFICIALE, infortunio per Taremi: dettagli e tempi di recupero

Mehdi Taremi ha avuto un impatto importante sul mondo Inter, ma l’attaccante è già costretto a fermarsi: infortunio muscolare, i tempi di recupero

Tra le note più liete del pre campionato dell’Inter c’è sicuramente Mehdi Taremi. La punta ex Porto, arrivata a parametro zero in nerazzurro, ha messo in luce tutte le qualità più importanti del suo repertorio, l’istinto del gol, l’attacco alla profondità e l’aiuto nella manovra offensiva.

Con le sue reti ha lasciato un’ottima impressione ai tifosi, ma è già costretto a fermarsi per uno stop muscolare. Il bomber non aveva partecipato alla partitella di ieri, oggi non ha preso parte all’allenamento e ha verificato in radiodiagnostica il fastidio avvertito. Dagli esami strumentali è emerso un problemino di entità non troppo importante, ma che comunque pregiudica il percorso in vista dell’inizio del campionato.

L’Inter ha aggiornato sulla situazione del bomber con un comunicato ufficiale: “Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”. Il periodo di stop dovrebbe essere di 10-15 giorni, per cui il calciatore è a rischio per la prima giornata di campionato. Non proprio una buona notizia, visto che andranno verificate anche le condizioni di Lautaro Martinez, che tornerà dalle vacanze solo durante la prossima settimana.