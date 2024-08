DIRETTA Amichevole, Pisa-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Pisa di Filippo Inzaghi in una amichevole precampionato. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Pisa in Toscana in una gara valida come amichevole precampionato. Una sfida tra due formazioni allenate da due fratelli che ambiscono ad una stagione da protagonisti in Serie A, in Serie B e nelle varie coppe.

Da un lato i nerazzurri meneghini di Simone Inzaghi sono alla quarta amichevole preseason dopo le due vinte ad Appiano Gentile contro il Lugano per 3-2 e contro la Pergolettese per 2-1, prima della bella prova di Cesena dove è arrivato il netto 3-0 agli spagnoli del Las Palmas. Primi minuti per Sommer, Arnautovic e Calhanoglu tornati dalle vacanze dopo Euro 2024, mentre saranno assenti i vari Pavard, De Vrij, Dumfries, Thuram, Lautaro Martinez oltre a Taremi infortunato. Dall’altra parte i nerazzurri toscani di Filippo Inzaghi, invece, vogliono prepararsi al meglio al primo impegno ufficiale della stagione, ossia la sfida contro il Frosinone tra dieci giorni dopo i test match vinti contro Sondrio e Pro Patria. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet, smartphone e pc in diretta solo sulla app di Dazn. L’ultimo precedente tra le due squadre è una amichevole di quattro anni fa vinta dall’Inter con un netto 7-0 con tripletta di Lautaro Martinez e doppietta di Eriksen. I campioni d’Italia torneranno in campo mercoledì prossimo per la sfida contro l’Al Ittihad. Interlive.it vi offre il match dello stadio Arena Garibaldi live in tempo reale.