Addio già scritto, pronto a lasciare l’Inter a costo zero

Il mercato dell’Inter passa da un clamoroso addio a parametro zero: saluta l’Inter a scadenza, è già stato deciso

L’esordio stagionale contro il Genoa si fa sempre più vicino e così Simone Inzaghi spera di mettere quanti più minuti nelle gambe per cominciare la nuova Serie A in maniera brillante. Riprendere da dove si era lasciati, da uno Scudetto strameritato e la seconda stella finalmente cucita sul petto.

D’altro canto il chiodo fisso dell’allenatore di Piacenza non può non essere il calciomercato, con la sessione estiva che tra non molto chiuderà ufficialmente i battenti. La dirigenza meneghina ha già in mente dei colpi last minute per puntellare in via definitiva il gruppo che senza troppi ostacoli ha conquistato l’ultimo tricolore. Si passerà, tuttavia, anche da alcuni addii. Quello di Joaquin Correa, in attacco, visto che l’argentino non rientra nei piani di Inzaghi e verrà sacrificato senza troppi patemi per fare cassa e risparmiare sull’ultimo anno di contratto. Discorso assai simile, legato alla firma di un nuovo (il quarto) attaccante è quello riguardante Marko Arnautovic.

Il nazionale austriaco, dopo un solo anno, sembra poter già fare le valigie. L’Inter non è convinta dall’ex Bologna, soprattutto dalla sua tenuta fisica. Servono garanzie e Arnautovic, in tal senso, non sembra poterne dare a 35 anni. Parallelamente, però, la dirigenza di Viale della Liberazione sembrerebbe aver ormai deciso – non ancora in via ufficiale- l’addio a zero di uno dei protagonisti dell’ultimo Scudetto. È pronto a svincolarsi e a lasciare la Milano nerazzurra: ecco di chi si tratta.

Rinnovo quasi impossibile: Inter, parte gratis

La difesa sarà il cruccio per Marotta nell’estate 2025. Un anno di grossi cambiamenti per la retroguardia dell’Inter che vede, in questo momento, in scadenza il prossimo 30 giugno sia il contratto di Stefan de Vrij che soprattutto quello di Francesco Acerbi. Ed è proprio l’ex Sassuolo l’indiziato a lasciare i campioni d’Italia.

Al momento sembra assai complicata l’idea che Beppe Marotta avanzi un’offerta all’entourage del centrale 36enne che da due stagioni veste la maglia dell’Inter. L’idea dei vertici nerazzurri sarebbe infatti di rifondare parte del reparto nel quale al centro del futuro vi sarebbe, ovviamente, Alessandro Bastoni.

Una scelta logica, comprensibile, visto anche che Acerbi nell’ultimo anno non sempre è stato impeccabile quando chiamato in causa. Ad ogni modo tutto deve ancora venire scritto in via ufficiale, la sensazione però è che il classe ’88 sia ormai alla sua ultima annata con addosso la maglia dell’Inter.

Nella stagione del tricolore Acerbi ha comunque trovato molto spazio, visto che Simone Inzaghi ha puntato su di lui in 38 occasioni, tra campionato e coppe. A segno 3 volte e con 2 assist vincenti all’attivo, il centrale mancino è sempre più vicino a chiudere la sua avventura a Milano. Staremo a vedere nei prossimi mesi come evolverà la situazione ma la sensazione è che il divorzio tra le parti sia la pista maggiormente percorribile.