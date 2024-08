Il Milan inguaia l’Inter: 40 milioni per Bisseck

L’intreccio di mercato tra il Milan e l’Inter potrebbe andare decisamente peggio ai nerazzurri: portano 40 milioni per prendere Bisseck

Yann Bisseck si è guadagnato, partita dopo partita, grande rispetto da parte di tutto il mondo Inter. Il difensore ha dimostrato di essere perfetto per il ruolo di braccetto di destra, grazie a una fisicità straripante, un’ottima interpretazione della fase di possesso e offensiva e anche la capacità di difendere adeguatamente uomo contro uomo, in avanti, che Simone Inzaghi richiede ai componenti della sua retroguardia.

In diverse occasioni, è riuscito anche a scalzare Benjamin Pavard, e questo fa capire la portata per questo giovane che si è imposto molto bene nello scacchiere del tecnico di Piacenza. Il tedesco ha un grande futuro davanti e su questo ormai ci sono pochi dubbi, ma potrebbe mettersi di mezzo il calciomercato.

Tutto inizia dalla necessità del Newcastle di acquistare un nuovo difensore e da qui arriva il forte interessamento di Malick Thiaw. Per giorni si è parlato della possibilità che i bianconeri presentassero un’offerta da 40 milioni di euro o giù di lì per strappare il centrale ai rossoneri. Poi sono arrivate le parole di Gordon Stipic, intervistato da SkySportDE, che ha smentito qualsiasi voce: “Le attuali notizie sul mio cliente Malick Thiaw legato ad un possibile trasferimento al Newcastle United sono sbagliate e inesatte. Oltre a ciò, non commenterò ulteriori voci”.

Cambiano le carte in tavola per Thiaw: il Newcastle può pensare a Bisseck

Se davvero non dovesse trattarsi di pretattica e i Magpies trovassero sbarrata la strada per il difensore, allora i bianconeri potrebbero pensare a un profilo simile per la loro retroguardia e tra questi potrebbe esserci proprio Yann Bisseck.

Il calciatore dell’Inter può giocare indifferentemente in una difesa a tre come in una retroguardia a quattro, ovviamente non da terzino per il momento, e ha qualità fisiche ideali per un campionato come la Premier League. Per questa ragione, è ragionevole pensare che il Newcastle possa presentare la stessa proposta da 40 milioni di euro all’Inter.

Ancora non è successo e non è nei piani nell’immediato, ma se davvero le cose dovessero andare così, spetterebbe ai nerazzurri capire se converrebbe accettare o meno la proposta. In questo momento, ciò che filtra dalla società è che l‘intenzione è puntare su Bisseck e farne un perno per il futuro.