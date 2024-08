Inter, svolta totale in Champions League: c’è l’annuncio UFFICIALE

La nuovissima Champions League si sta per delineare anche per l’Inter: ecco l’ultima novità della Uefa

La Champions League a 36 squadre, con un girone unico, in cui, nella prima fase, verranno giocate otto partite, deve ancora essere delineate.

Sono infatti ‘solo’ 29 i club sicuri di disputare la nuovissima edizione della coppa dalle grandi orecchie, con gli altri che si stanno ancora giocando i preliminari. L’Italia, si sa, è riuscita a strappare cinque pass per il principale torneo Uefa e saranno l’Inter, che partirà dalla prima fascia, la Juventus, il Milan, l’Atalanta e il Bologna a partecipare.

Ma se questo è noto, considerato, appunto, che da questa edizione ci saranno quattro partite in più prima degli ottavi (due nel girone unico, due dei playoff che si disputeranno tra le squadre arrivate dal nono al 24esimo posto del girone), e in più ci sarà anche il Mondiale per club, il calendario per la stagione 2025/26 sarà leggermente più serrato rispetto a come lo conoscevamo.

Le date della nuova Champions League per il 2025/26: finale il 30 maggio, si parte il 16 settembre

E quindi, secondo i documenti visionati da ‘Calcio e finanza’, la nuova edizione della Champions League per la stagione 2025/26 prenderà il via il 16 settembre con la prima giornata, che si protrarrà fino al 18. Questa può essere definita la settimana esclusiva della coppa dalle grandi orecchie perché non ci saranno né l’Europa né la Conference League – la prima partirà la settimana successiva, quindi il 24-25 settembre, la seconda prenderà il via il 2 ottobre.

Per quanto riguarda le altre giornate, fino all’ultima, si tornerà al ‘conosciuto’: la seconda, infatti, sarà il 30 settembre e il primo ottobre, la terza il 21 e 22 ottobre, la quarta il 4 e 5 novembre, la quinta il 25 e 26 novembre, la sesta il 9 e 10 dicembre, la settima il 20 e 21 gennaio. L’ottava giornata sarà disputata in unico giorno, con tutte le partite in contemporanea, è sara il 28 gennaio 2026.

I playoff saranno poi disputati all’andata il 17 e 18 febbraio, e al ritorno il 24 e 25. Gli ottavi inizieranno il 10 e 11 marzo, e la settimana successiva ci sarà il ritorno, con le squadre arrivate nelle prime otto che giocheranno in casa. I quarti prenderanno il via il 7 e 8 aprile, con il ritorno la settimana dopo.

Quindici giorni di stop e si ripartirà con le semifinali, fissate per il 28 e 29 aprile e per il 5 e 6 maggio. La nuova Champions League si concluderà con l’incoronazione della migliore il 30 maggio.