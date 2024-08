Bisseck come Taremi: cosa è successo e la decisione dell’Inter

Bisseck la scorsa stagione ha dato una mano importante all’Inter. E i nerazzurri hanno preso una decisione importante sul difensore

Arrivato la scorsa estate, Bisseck ha avuto bisogno di un po’ di tempo ambientarsi al calcio italiano, ma nel complesso è stata un’arma in più per Simone Inzaghi. Il tedesco quando è stato chiamato in causa non ha assolutamente deluso le attese, dando un aiuto importante nella conquista dello Scudetto.

Prestazioni significative che hanno portato l’Inter a prendere una decisione sul futuro dell’ex Aarhus. I nerazzurri si sono presi il ritiro per valutare ancora con maggiore attenzione il centrale. Ora che il campionato è ormai alle porte, le riserve sono state definitivamente sciolti e per Bisseck è ormai tutto definito. Si tratta di una scelta comunque fondamentale per capire anche come muoversi in questo ultimo mese sul calciomercato.

Da possibile partente a uno degli uomini affidabili per Simone Inzaghi. Le difficoltà a trovare spazio nella prima parte di stagione avevano portato molte voci su una possibile partenza del tedesco lo scorso gennaio. Poi il livello delle prestazioni di Bisseck si è alzato e questo ha permesso al tecnico nerazzurro di avere da dicembre in poi una freccia in più al proprio arco. E non è assolutamente finita qui. Il ritiro ha permesso al classe 2000 di mettersi ancora in mostra ed ora in viale della Liberazione non hanno più dubbi.

L’Inter punta su Bisseck

La preparazione estiva, infatti, ha messo in luce un Bisseck in grande forma. Lui e Taremi sono stati i migliori e questo porterà il tedesco a restare alla corte di Simone Inzaghi anche la prossima stagione. L’Inter, considerando l’età e la necessità di rivoluzione nel giro di qualche stagione il reparto difensivo, punta molto sul classe 2000 ed è convinta che ha ancora ampi margini di crescita e per questo motivo non c’è nessuna intenzione di privarsene.

Una idea che in casa Inter c’era già sul finire della scorsa stagione, ma ora si è ancora rafforzata dopo il ritiro estivo. Inzaghi è pronto a puntare su di lui nell’annata che sta per iniziare e magari concedergli anche più spazio rispetto a quanto successo nella prima parte dello scorso campionato. Bisseck è pronto a prendersi i nerazzurri e nel giro di qualche anno diventerà uno dei punti di riferimento del club campione d’Italia.