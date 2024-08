Conte lo cede subito all’Inter: rivoluzione totale in attacco

Il calciomercato dell’Inter e quello del Napoli potrebbero intrecciarsi all’improvviso: Antonio Conte lo lascia andare ai nerazzurri

Il passato di Antonio Conte all’Inter parla di successi, o meglio della conquista di uno scudetto atteso a lungo e della costruzione di una base vincente che ancora oggi sta facendo le fortune della Beneamata. Poi c’è stato anche un addio fragoroso e non proprio in ottimi rapporti, viste le continue richieste dell’allenatore non accolte dalla società.

Poco male, visto che oggi i campioni d’Italia sono felici con Simone Inzaghi e il tecnico leccese ha trovato una nuova casa al Napoli e nella città di Napoli, con uno dei tifi più caldi del nostro Paese. Sappiamo bene, in ogni caso, che Conte ama mettere mano alle squadre per comporle a propria immagina e somiglianza e sta facendo questo anche nel capoluogo lombardo.

Diversi interpreti, infatti, cambieranno da qui a fine mercato e non si tratta solo di seconde linee. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, oltre a Victor Osimhen, per cui ancora si aspetta un’offerta formale da parte del Chelsea, sono ben otto i calciatori che dovranno dire addio e si tratta di Juan Jesus, Simeone, Mario Rui, Natan, Cajuste e, in avanti, anche Cheddira, Ngonge e Zerbin. Chi in prestito, chi a titolo definitivo tutti dovranno trovare una nuova destinazione e potrebbe esserci di mezzo l’Inter.

Simeone offerto all’Inter: la risposta dei nerazzurri

Come vi abbiamo appena riferito, infatti, tra i partenti certi c’è proprio quel Giovanni Simeone che si era rivelato un’arma molto utile a partita in corso nello scacchiere di Luciano Spalletti, ma che Conte proprio non vede nello scacchiere offensivo.

Per questo, gli intermediari hanno già fatto il suo nome all’Inter, che è ancora alla ricerca di un altro attaccante in caso di partenza di Marko Arnautovic. In realtà, i nerazzurri sono parsi sempre piuttosto tiepidi, se non freddi, di fronte all’eventualità di puntare sul figlio d’arte in questo momento.

Con un reparto offensivo composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, più che un’altra punta servirebbe un fantasista, come può essere Albert Gudmundsson, in grado di completare le caratteristiche degli uomini offensivi. Inoltre, al momento, il mercato in attacco dell’Inter è piuttosto bloccato, per cui bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima di novità sostanziale e della scelta finale della società.