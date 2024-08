Jolly dall’Argentina per Inzaghi: affare con lo sconto

Gli occhi dell’Inter guardano al futuro: i nerazzurri pensano a una nuova operazione in entrata che riguarda un jolly argentino

Simone Inzaghi ci ha abituato negli ultimi anni a puntare sempre di più su profili di qualità, ma soprattutto totali, o almeno in grado di occupare più zone del campo e incidere da diverse posizione sulla partita. È successo in più occasioni che lo stesso calciatore ruotasse la sua posizione, entrasse da lati diversi dal solito e diventasse una vera e propria arma letale, senza dare riferimenti ai diretti avversari.

Il tecnico di Piacenza ama plasmare i calciatori più giovani in questa maniera, arricchendo il loro patrimonio tecnico e tattico e l’ha dimostrato soprattutto all’Inter, trovando soluzioni fino a quel momento inesplorate. Un nuovo nome potrebbe essere decisamente importante per il futuro dei nerazzurri e si tratta di Juan Ignacio Nardoni.

Molti di voi non l’avranno sentito nominare spesso, a meno che non siate appassionati del calcio argentino e delle sue dinamiche. Si tratta di un classe 2002 di spessore importante, che ha dimostrato una personalità non indifferente e tipicamente albiceleste, tanto da essere convocato nella nazionale che sta affrontando i Giochi olimpici a Parigi.

Nuovo affare per l’Inter in Argentina: chi è Juan Nardoni

Nardoni è un calciatore che ama esprimere la sua cattiveria agonistica nel cuore del gioco e quindi soprattutto come mediano o come interno di centrocampo. La sua capacità di corsa, però, gli permette anche di fare molto bene come terzino destro, per cui Inzaghi potrebbe impostarlo almeno in quattro diversi ruoli, e anche come braccetto di difesa nell’evoluzione del suo gioco.

Ha anche passaporto italiano e ampi margini di miglioramento, ma essendo un classe 2002 il tempo c’è, anche per abituarsi all’Italia. Le condizioni economiche potrebbero favorire l’affare, dato che, in virtù di un contratto in scadenza a giugno 2025, attualmente costa 6 milioni di euro.

Inoltre, i rapporti dell’Inter con il Racing Club sono ottimi – basterebbe citare Diego Milito o Lautaro Martinez per capirlo -, per cui replicare un colpo da quelle parti rievoca ricordi lieti per la Beneamata. Attualmente, non si tratta ancora di una trattativa, ma di un’idea che potrebbe diventarlo nei prossimi mesi, o meglio la prossima estate. I radar degli scout dell’Inter, però, sono già accesi e hanno solo relazioni positive per il ragazzo argentino.