Si chiude per Berardi, il colpo in attacco è servito: c’è la data

Potrebbe essere l’estate giusta per l’addio di Berardi al Sassuolo ? L’attaccante, nonostante l’infortunio, ha ancora mercato in Serie A

E’ ormai diventata una costante in ogni sessione di calciomercato estivo, la possibilità che Domenico Berardi possa lasciare il Sassuolo. E’ un tormentone di mercato ormai ricorrente quello che riguarda l’attaccante neroverde, accostato puntualmente ad alcuni dei top club di Serie A per poi rimanere, alla fine, sempre al Sassuolo.

Juventus, Napoli, Milan, Fiorentina, Lazio, Inter, non c’è stato club di alta classifica cui il nome di Berardi non è stato accostato nelle recenti sessioni di calciomercato. Tutte hanno provato ad acquistarlo, in particolare la Juventus, arrivata lo scorso anno a un passo dalla chiusura prima della rottura con il Sassuolo, irremovibile nella richiesta di lasciar partire l’attaccante per 30 milioni.

Nonostante il grave infortunio subito lo scorso marzo con la rottura del tendine d’Achille che gli ha impedito di partecipare anche all’Europeo, Berardi continua ad avere mercato tra i top club di Serie A. L’attaccante sta proseguendo le cure in vista del ritorno in campo che potrebbe avvenire già prima della fine dell’anno. Vedremo se avverrà con il Sassuolo in Serie B oppure in A dove una squadra, più di altre, attende aggiornamenti sul suo recupero.

Berardi torna in Serie A, c’è un top club sulle sue tracce

Il club in questione è il Napoli. In attesa dell’agognata cessione di Osimhen, la dirigenza partenopea ha già sondato i possibili rinforzi che potrebbero completare il reparto. Con Lukaku che scalpita e ha già un’intesa con il club, anche il profilo di Berardi è uno di quelli sondati dal d.s. Manna.

Lo riferisce Il Mattino, stando al quale il Napoli potrebbe avviare una trattativa con il Sassuolo a una condizione ovvero la certezza che Berardi possa effettivamente tornare in campo a novembre. Napoli che, dunque, attende una sorta di via libera dai medici per provarci magari negli ultimi giorni della sessione estiva, quando potrebbero esserci condizioni più favorevoli.

In un recente intervento su Sky Sport, l’a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali non ha escluso (nuovamente) la cessione di Berardi: “Sono sicuro che arriveranno offerte. Lui è il nostro campione e serve un’offerta importante. Valuteremo insieme la soluzione migliore per tutti, soprattutto per il giocatore.” A questo punto, decisiva sarà la richiesta del Sassuolo che, inevitabilmente, dovrà abbassare le pretese di un anno fa. Verosimilmente, la volontà di Berardi di lasciare il club con cui ha disputato oltre un decennio in Serie A non è cambiata.