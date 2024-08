Dall’Inghilterra: ‘scippo’ all’Atalanta, all’Inter al posto di Frattesi

Dall’Inghilterra riportano un interessamento dell’Inter per un centrocampista: può essere il post Frattesi, in caso di addio ai nerazzurri

L’Inter deve completare la sua sessione di calciomercato con il tanto atteso arrivo di un nuovo braccetto di sinistra e anche di un nuovo attaccante, se intanto Marko Arnautovic dovesse partire. Il centrocampo, invece, almeno per il momento, sembra il reparto che ha bisogno di meno interventi, anzi nei progetti della società dovrebbe restare esattamente com’è attualmente.

Con il prolungamento di Nicolò Barella e la permanenza di Kristjan Asllani e Hakan Calhanoglu, il parco giocatori è ampio e pronto a soddisfare tutte le esigenze di Simone Inzaghi. Dall’Inghilterra, però, non sono convinti che le cose possano andare esattamente in questo modo.

Infatti, secondo quanto riporta il ‘Daily Record’, la Beneamata, già accostata diversi mesi fa al calciatore, sarebbe ancora una candidata seria ad acquisire le prestazioni di Matt O’Riley del Celtic. Il Southampton e il Liverpool sono orientati su altri profili, mentre le offerte di Chelsea e Atalanta sono state rispedite al mittente, in attesa di eventuali rilanci. La pista che porta a Milano, però, potrebbe concretamente accendersi solo in un caso.

L’Inter accostata ancora a O’Riley: può essere il post Frattesi

O’Riley è un centrocampista completo, dotato di grande tecnica, fisicità e con un ottimo tempo di inserimento. Il suo bottino di gol con la maglia del Celtic è stato veramente importante e ha attratto ancora più interesse dall’Europa. L’Inter lo segue da tempo, ma senza mettere in campo un vero e proprio affondo con un’offerta agli scozzesi.

Le cose potrebbero cambiare solo se dovessero esserci movimenti attorno a Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo ha una valutazione superiore ai 30 milioni di euro ed è stato una pedina importante per Inzaghi, soprattutto a partita in corso. Con diversi gol realizzati e una capacità di inserimento rara, nonostante le tante discussioni sul suo futuro (che riguardano anche la Juve), un suo trasferimento resta improbabile nelle intenzioni dell’Inter.

L’Atletico Madrid, però, lo segue da tempo e se dovesse arrivare una maxi offerta, solo a quel punto i meneghini penserebbero di privarsi di lui e sostituirlo immediatamente con l’incasso ottenuto. O’Riley a quel punto resta una pista da tenere in considerazione, ma al momento nulla si è mosso davvero in casa nerazzurra per il talento del Celtic.