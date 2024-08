Frattesi-Roma non è finita: offerta pazzesca all’Inter

La Roma non si è ancora arresa e per Daniele De Rossi non è finita: i giallorossi tornano alla carica per Frattesi

Daniele De Rossi, dopo la sua conferma sulla panchina della Roma, aveva chiesto tre innesti importanti alla proprietà: voleva Bellanova, Davide Frattesi e Federico Chiesa. Per il terzo, dopo tante chiacchiere di calciomercato, il club giallorosso non è riuscito a proporre alcun tipo di offerta concreta. E questo nonostante la posizione di Chiasa si ormai quella di un esubero dichiarato nella Juve, totalmente fuori dai piani di Thiago Motta.

Anche per Frattesi, la Roma non è riuscita a farsi avanti con una proposta. Il club potrebbe voler rimandare l’assalto all’anno prossimo, nel caso in cui l’ex Sassuolo continuasse a non trovare spazio a Milano e il ritorno in nerazzurro di Fabbian (che sarà monitorato con attenzione dall’Inter in questa stagione) possa chiudergli ulteriore spazio.

C’è anche da dire che al momento l’impressione è che De Rossi voglia continuare a proporre un 4-2-3-1, un modulo poco compatibile con le caratteristiche di mezzala pura di Frattesi. E l’ex Sassuolo è uno che ha già dimostrato di dare molto peso alla collocazione tattica: l’estate scorsa ha rifiutato il Milan spingendo per andare l’Inter proprio per poter giocare nel ruolo a lui più congeniale.

Non è finita per Frattesi: la Roma ci riprova

Eppure alla Roma sono tutti convinti che per Frattesi non sia del tutto finita: prima o poi, tifosi e dirigenti, si aspettano che il centrocampista torni a “casa”. Ma l’unica possibile offerta che la Roma potrebbe fare oggi è un prestito con obbligo di riscatto a un prezzo finale inferiore ai 40 milioni. Una formula e una valutazione che non convincerebbero mai i nerazzurri.

Per l’Inter, a oggi, Frattesi è incedibile. Inzaghi punta su di lui e la dirigenza è convinta che il ragazzo possa esplodere. Contro il Pisa, nell’ultima amichevole disputata venerdì 2 agosto, Frattesi ha messo in mostra ottime cose. Non solo i soliti strappi… Sembra essere sempre più a suo agio nel gioco dell’Inter, e alle corse ha aggiunto un paio di giocate di qualità, stop di classe e tiri potenti e precisi.

Oltre alle corse esplosive, l’Inter gli chiede infatti di mostrare più qualità con il pallone nei passaggi e negli stop. E il ragazzo si sta impegnando per migliorare. Ma a parte certi limiti tecnici, nessuno può negare che Davide sia in grado di offrire a Inzaghi cose che nessun altro centrocampista può dargli in termini di intensità, istinto e dinamismo.

L’ultimo tentativo dei giallorossi

Ma perché si continua a pensare che fra Frattesi e la Roma non sia del tutto finita? Cosa potrebbero ancora inventarsi i giallorossi? Fondamentalmente potrebbero affidarsi al suo agente Riso, facendo leva sulla promessa di un posto da titolare. Poi, potrebbero anche provare a ingolosire l’Inter con delle contropartite.

La Roma sa, per esempio, che l’Inter potrebbe aver bisogno di un centrale di difesa. E in rosa ha il ventiquattrenne Kambulla, considerato un esubero, ma voglioso di dimostrare di poter mantenere le promesse da predestinato che lo avevano accompagnato a inizio carriera. L’idea potrebbe essere quella di uno scambio con Lorenzo Pellegrini e Kambulla all’Inter e Frattesi alla Roma. Riso, ovviamente, non può decidere di spostare due giocatori di cui non ha la procura, quindi si tratterebbe di proporre l’idea a entrambi i club e poi agli agenti dei due romanisti.

L’Inter, comunque, non sarebbe interessata a un affare del genere. Quindi, anche questo tentativo cadrebbe nel vuoto. La Roma, a un certo punto, dovrà arrendersi… almeno per quest’anno.