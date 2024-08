Accordo a un passo, l’Inter cede un centrocampista: i dettagli

Lungi dal poter essere definito esaurito, il mercato dell’Inter è sempre in fermento anche sul fronte delle cessioni dei giovani prospetti

E che rivoluzione sia. Mentre la prima squadra maschile – quella allenata da Simone Inzaghi – si sta rendendo protagonista di un mercato all’insegna del puntuale puntellamento di una rosa che dovrà essere competitiva su più fronti, la sezione femminile e la Primavera maschile sono attraversate da un profondo rinnovamento in atto.

Tralasciando per un momento in questa sede le movimentazioni dell’Inter Women – basti pensare che, dopo tre anni, ha lasciato l’incarico di allenatrice Rita Guarino – i ragazzi dell’Under 19 devono resettare tutto dopo la separazione da un uomo di grande carisma – e già capace di portare il Tricolore a Milano – come Cristian Chivu.

Già naturalmente soggetta alla chiusura e alla conseguente riapertura di diversi cicli causati dalla crescita anagrafica del gruppo, la rosa della Primavera interista si rinnova in modo massiccio ogni anno.

Anche quest’estate, come del resto le precedenti, sta vivendo sulla partenza in prestito, o a titolo definitivo, di tanti ex membri delle Giovanili nerazzurre. Alcuni già di loro troppo ‘anziani’ per poter sperare di rientrare nel progetto tecnico del nuovo mister Andrea Zanchetta. Altri destinati da tempo ad un’esperienza nelle serie minori per comprovarne la crescita.

Inter, altra cessione di un Under 23: se ne va alla Ternana

E così, dopo le partenze di Oristanio, Stabile, Franco Carboni, Zanotti e Moretti – e col portiere Calligaris da tempo in odore di passaggio all’Alcione, stesso club in cui è approdato il citato Stabile – anche il giovane erede di Cesare Casadei e Giovanni Fabbian (due tra i migliori prodotti della Cantera degli ultimi anni) si appresta a salutare Appiano Gentile.

Classe 2005, già colonna dell’Italia Under 19, Luca Di Maggio si sta per accasare a Terni, dove curiosamente ritroverà un vecchio ‘nemico’ di tante battaglie degli emozionanti derby giocati a livello Primavera da Inter e Milan negli ultimi anni.

Stiamo parlando di Ignazio Abate, l’ex difensore del Milan da tempo tecnico dell’Under 19 rossonera, che ha deciso di mettersi alla prova in Serie C nell’ambiziosa piazza umbra. Inutile sottolineare come la conoscenza, da parte dell’allenatore, del giovane centrocampista nativo di Segrate sia conclamata, per i motivi sopra esposti.

Secondo quanto riportato da Ternananews.it, infatti, l’intesa tra il giocatore meneghino e le Fere verrà raggiunta nei prossimi giorni. Non è da escludere un trasferimento a titolo definitivo, magari con una percentuale sull’eventuale futura rivendita, da parte del club umbro, appena retrocesso in Lega Pro.