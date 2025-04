18 milioni, l’Inter batte la concorrenza e lo riporta in Italia

Il calciomercato nerazzurro è pronto ad infiammarsi con un grande colpo in vista dell’estate: tutti i dettagli

Una serata agghiacciante quella vissuta, a San Siro, in Coppa Italia. Lo ha staccato il Milan il pass per la finale, dopo un netto 0-3 contro gli uomini di Inzaghi. L’allenatore piacentino, adesso, dovrà cercare di riportare subito sulla retta via la squadra, ancora in corsa per Champions e Scudetto.

Lottare per il presente, poi programmare il futuro. Sono questi i piani nerazzurri che Marotta, in vista della riapertura del calciomercato, proverà dal suo canto a trasformare in realtà. Perché l’Inter, al di là degli scivoloni contro Bologna prima e Milan poi, sarà certamente una delle grandi protagoniste della sessione estiva.

In tanti cambieranno casacca, lasciando la Milano nerazzurra e permettendo quindi alla dirigenza di Via della Liberazione di studiare le prossime entrate. Una di queste sembra avvicinarsi a grandi passi, dopo mesi di accostamenti e corteggiamenti: con 18 milioni l’affare potrebbe già chiudersi.

Inter, che affare: firma da 18 milioni

Il focus estivo sarà verosimilmente sulla difesa, un reparto solido ma che andrà svecchiato e rimpolpato con almeno un paio di nomi di spessore. Uno di questi, già noto al calcio italiano, potrebbe effettivamente fare ritorno e sposare da giugno il progetto interista.

Si parla di Jakub Kiwior, centrale dell’Arsenal che in Serie A ha già vestito la maglia dello Spezia. Un trasferimento da poco meno di 20 milioni di euro, esattamente due anni fa, dall’Italia alla Premier League. E Kiwior da allora, pur non giocando sempre da titolare e non così frequentemente, ha dimostrato grandi doti difensive e di essere tra le scelte più solide in mano ad Arteta.

L’Inter lo aveva già corteggiato lo scorso luglio, alla spasmodica ricerca di un centrale da affiancare per il futuro a Bastoni. Va infatti ricordato come, ad oggi, de Vrij resti in scadenza e l’età di Darmian (35) e Acerbi (37) non lascino troppo tranquillo Inzaghi per il futuro. Adesso Marotta può davvero anticipare tutti e portarlo a Milano: ecco come.

Colpo Kiwior: la spunta l’Inter

Una trattativa che potrebbe chiudersi intorno ai 18 milioni di euro: questo lo scenario che sta prendendo forma in vista dell’estate. E l’Arsenal, con cui l’Inter parlerà nelle prossime settimane, sembra disposta ad accettare tale cifra.

Nel recente passato il 25enne svizzero è stato accostato con forza pure alla Juventus, soprattutto vista la presenza di Thiago Motta che già lo aveva allenato con grandi risultati allo Spezia. Oggi, però, cambiata la guida tecnica in quel di Torino l’entusiasmo intorno al nome di Kiwior si è un pò spento. E l’Inter, con la strada quasi del tutto spianata, può approfittarne.

Lo stipendio di Kiwior a Londra rientra perfettamente nei parametri nerazzurri: 2 milioni a stagione. In questa che potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia dell’Arsenal Kiwior ha comunque collezionato 1615′ in campo agli ordini di Arteta, tra campionato e coppe, con 24 presenze, 1 rete e 2 assist vincenti.