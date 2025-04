Conte cambia panchina in Serie A, arriva l’annuncio: lo staff è già pronto

Nuova indiscrezione sul futuro del tecnico salentino dopo il clamoroso sfogo della scorsa settimana: l’ex Juve è già pronto

C’è chi dice che lo abbia fatto per mettere un po’ di sale sulla coda del suo presidente. Chi invece sostiene che sia stato una sorta di addio ufficioso, non diventato ufficiale per non destabilizzare ancor di più un ambiente già scosso dalle sue stesse parole ma che, complici i risultati dell’ultima domenica di campionato, ora vede davvero vicina la possibilità di vincere lo Scudetto a fine anno.

Con un po’ di anticipo rispetto a quanto fatto prima con la Juve nell’estate del 2014 e con l’Inter poco dopo la fine dell’annata che portò in dote al club nerazzurro il 19esimo titolo in Serie A, l’allenatore salentino ha già lanciato i primi avvertimenti sulle sue insoddisfazioni in vista del futuro.

“Ho capito che a Napoli certe cose non si possono fare” è una dichiarazione forte, abbastanza inequivocabile, che lascia aperta più che mai la possibilità che a fine anno, magari dopo aver conquistato un clamoroso Scudetto, Conte possa cambiare aria.

Rimpianto (e invocato) dalla piazza bianconera a più riprese – sia nel periodo più buio del triennio di ritorno di Max Allegri, sia nel bel mezzo delle grandi difficoltà incontrate da Thiago Motta nel corso di questa stagione – il mister pugliese è tra i candidati forti per tornare laddove tutto ebbe inizio. Sia come calciatore che, parlando di tecnico ad alti livelli, come allenatore.

Massimo Carrera si candida come vice Conte: lo scenario

Reduce da un esonero lampo alla guida dell’Ascoli – club retrocesso in Serie C lo scorso anno sotto la sua guida da subentrato a stagione in corso – Massimo Carrera è un altro dei tanti allenatori con l’etichetta – meritata sul campo – di ‘juventino doc’ sparsi in giro per l’Italia in attesa di sistemazione.

Complice la recentissima caduta della squadra bianconera in quel di Parma – i bianconeri hanno, almeno temporaneamente, perso la quarta posizione in classifica – si sta tornando a parlare con insistenza di un addio a Tudor a prescindere dal raggiungimento o meno del posto Champions. Di conseguenza, ecco rispuntare la candidatura di Conte, che potrebbe essere affiancato proprio dal suo ex compagno di squadra alla Juve.

“Io secondo di Conte? Sarebbe bello tornare dove ho sempre giocato e allenato, sarebbe un bel regalo per me. È difficile, non credo stiano pensando a me in questo momento. Io sono pronto, sarei disposto a fare il vice di Conte, io sono tifoso bianconero. Farei anche il secondo di Conte. Difficile interpretare le parole di Antonio: o è uno sfogo attraverso cui chiede di più a De Laurentiis, o vuole andare via“, le parole dell’ex difensore centrale ai microfoni di ‘Radio Bianconera‘.