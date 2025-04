Scambi con Gatti e Frattesi: doppio affare tra Inter e Juventus

Le occasioni del calciomercato possono portare ad operazioni clamorose con i ‘nemici’ di Serie A. Doppio annuncio che coinvolge le squadre di Inzaghi e Tudor

Nel lessico comune del calcio, da qualche anno, è entrata l’espressione “mal di pancia“. La si usa per quei giocatori che non sono del tutto soddisfatti della situazione che stanno vivendo nel proprio club. Di solito a causa dello scarso minutaggio che gli viene concesso dal proprio allenatore.

In quasi tutti i top club di Serie A ce n’è almeno uno. Non fa eccezione l’Inter, dove tra quelli che scalpitano per giocare di più c’è senza dubbio Davide Frattesi. Non più tardi dello scorso gennaio, soprattutto attraverso le parole e l’operato del suo agente, il centrocampista romano era dato in uscita ed è stato accostato a diverse squadre.

Dopo il primo anno ad Appiano Gentile in cui ha accettato di buon grado di fare la prima riserva in mediana, contribuendo alla conquista dello scudetto della seconda stella, l’ex Sassuolo si aspettava di trovare più spazio con Simone Inzaghi, ma così non è stato. Le alte richieste dell’Inter, che ha valutato il suo cartellino 40 milioni di euro, hanno però frenato le concorrenti. In particolare la Roma, dove Frattesi è cresciuto, era interessata anche ad un eventuale scambio con Pellegrini. E’ probabile che i giallorossi possano tornare alla carica in estate, ma non saranno i soli.

Napoli, Raspadori in uscita: “Offerto a Inter e Juve per Frattesi e Gatti”

Nella Juventus un po’ di ‘mal di pancia’ è venuto a Federico Gatti. Sotto la gestione Thiago Motta era inizialmente titolare e capitano, ma prima ha perso la fascia e poi il posto in squadra. Con Tudor deve ancora esordire, ma soltanto perché è ai box per un infortunio al perone.

Nel Napoli, invece, è Giacomo Raspadori ad essere deluso per lo scarso impiego con Antonio Conte. Solo nelle poche partite in cui il tecnico salentino ha optato per 3-5-2 ha trovato una maglia da titolare. A giugno, anche per non perdere la Nazionale, il suo addio è molto probabile. Intervenuto ai microfoni di ‘radio punto zero’, il giornalista sportivo Emanuele Cammaroto ha spiegato che “se Anguissa dovesse essere ceduto, il Napoli potrebbe fare un tentativo per Kulusevski, che piace tanto a Conte, anche se il Tottenham spara alto. Oppure Frattesi.

In difesa, è già stato preso Marianucci dall’Empoli, ma ne arriveranno altri due da affiancare a Rrahmani e Buongiorno. Conte vuole sia Gatti che Solet: il primo non è un’operazione semplice, perchè la Juve non fa sconti al Napoli. Bisogna capire che fine fa Raspadori: qualcuno vuole offrirlo proprio ai bianconeri per Gatti, qualcun altro all’Inter per Frattesi, ma ci sarebbe da dare un conguaglio ai nerazzurri”.