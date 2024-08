Marotta senza rivali, addio Atalanta e trasferimento all’Inter

Il nuovo ‘Condor’ del mercato italiano mette ancora una volta i bastoni tra le ruote alla Dea: scippo clamoroso e colpaccio in arrivo

A Milano lo sanno. Sanno che l’Atalanta non può ormai essere considerata solo una sorpresa di questa o quella stagione, una ‘squadra simpatia’ di cui applaudire le imprese sportive. Trionfi, come quello ottenuto in Europa League contro i campionissimi di Germania del Bayer Leverkusen che denotano una pericolosità che potrebbe essere tale anche in futuro.

Sulla scorta di questa intima convinzione, Marotta sta seguendo passo dopo passo le trattative di mercato del club orobico. Non disdegnando, di tanto in tanto, di mettere quello zampino che innanzitutto è utile al club meneghino, ma che ha anche il duplice effetto di ‘penalizzare’ gli orobici.

Vi abbiamo già raccontato del caso Kevin Danso, il difensore austriaco classe ’98 già colonna del Lens e messo sul taccuino dal club bergamasco. Il neo presidente dell’Inter e Piero Ausilio avrebbero fiutato il possibile colpo, avviando i dialoghi con l’entourage del calciatore in vista di un possibile trasferimento a Milano sulla base di circa 25 milioni.

Sempre intorno a questa cifra – anzi, forse di più – si aggira il valore di un altro giocatore seguito con interesse da Chelsea, Southampton, Liverpool e ovviamente dall’Atalanta. E conseguentemente dall’Inter. Anche stavolta Marotta vorrebbe far valere la legge del più forte, del più scaltro, del più decisionista.

L’Inter pesca in Scozia: asta per il gioiello 20enne

Già perso ufficialmente qualche giorno fa Luka Sucic – il centrocampista croato ormai ex Salisburgo si è accasato alla Real Sociedad firmando un accordo della durata di 7 anni – l’abile dirigente vuole regalare al tecnico Inzaghi un colpo a centrocampo.

Il nuovo pupillo, quello che – come sopra accennato – fa già gola a tre club britannici e alla Dea si chiama Matt O’Riley, playmaker inglese naturalizzato danese militante nelle fila del Celtic.

Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2027, il classe 2000 sente che è arrivato il momento di tentare il grande salto in una realtà più prestigiosa di quella attuale. Dopo aver respinto al mittente le ultime offerte avanzate dal club della famiglia Percassi, gli scozzesi potrebbero avviare un costruttivo dialogo con l’Inter. Che in ogni caso sa benissimo che dovrà presentarsi a Glasgow con una valigia piena di contanti.

In attesa che venga eventualmente perfezionata la ‘solita’ cessione estiva in grado di garantire a Marotta un tesoretto da spendere, l’Inter resta alla finestra. Pronta al rilancio decisivo. Con buona pace dei rivali lombardi, prossimi rivali anche nella nuova e rivoluzionata Champions League 2024/25.